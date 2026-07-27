Ronaldo bất ngờ đóng phim

Siêu sao Cristiano Ronaldo vừa tạo nên cú sốc lớn khi quyết định hậu thuẫn cho một dự án phim truyền hình quy mô lớn về đề tài bóng đá Anh, đồng thời xác nhận sẽ trực tiếp tham gia diễn xuất.

Ở tuổi 41, Ronaldo tiếp tục mở rộng đế chế cá nhân khi đảm nhận vai trò nhà sản xuất điều hành cho bộ phim mang tên Day 1s. Dự án lấy bối cảnh giới túc cầu xứ sở sương mù, xoay quanh cuộc đời của một người đại diện cầu thủ hư cấu do tài tử Damian Lewis – thủ vai. Hiện tại, quá trình ghi hình đã chính thức bấm máy tại đại bản doanh của CLB Barnet FC, thuộc khu vực phía Tây Bắc London.

Ronaldo vừa là nhà sản xuất vừa xác nhận sẽ tham gia đóng phim (Ảnh: Getty)

Không chỉ gây chú ý bằng sự xuất hiện của siêu sao người Bồ Đào Nha, bộ phim còn quy tụ kình địch một thời của anh tại Arsenal là Thierry Henry (48 tuổi). Đáng chú ý, ý tưởng kịch bản gốc được khởi xướng bởi Darren Dein – một người đại diện cầu thủ ngoài đời thực và cũng là quản lý của Henry. Ngoài ra, dàn diễn viên còn có sự góp mặt của nam rapper nổi tiếng Dave cùng gương mặt mới Carlotta Banat.

Henry cũng xuất hiện trong bộ phim (Ảnh: Click News and Media)

Nguồn tin từ giới truyền hình Anh nhận định dự án này nhiều khả năng sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh giành bản quyền gay gắt giữa các nền tảng chiếu phim trực tuyến hàng đầu như Netflix hay Apple TV+.

"Sức hút từ danh tiếng của những nhân vật đứng sau cùng dàn diễn viên đình đám biến đây thành một dự án vô cùng danh giá. Dù vậy, việc Ronaldo lấn sân sang mảng phim chính kịch vẫn là một bước đi đầy bất ngờ", vị này chia sẻ.

Khác với những bộ phim hài tình huống lấy đề tài bóng đá như Ted Lasso, Day 1s được định hình là một series chính kịch có đan xen yếu tố hài hước, phản ánh góc khuất khốc liệt của nghề đại diện cầu thủ. Sự quan tâm của khán giả quốc tế — đặc biệt là thị trường Mỹ đối với bóng đá Anh đang lên cao đỉnh điểm sau kỳ World Cup, tạo thời điểm vàng để dự án ra mắt.

Được biết, bộ phim do UR Marv Studios chịu trách nhiệm sản xuất. Đây là studio điện ảnh mới được thành lập vào đầu năm nay từ sự hợp tác giữa Ronaldo và đạo diễn lừng danh Matthew Vaughn - người đứng sau thành công của các siêu phẩm như Kingsman hay Kick-Ass. Tuyên bố về cái bắt tay này, đạo diễn Vaughn từng khẳng định CR7 đã tạo ra những kịch bản phi thường trên sân cỏ mà không biên kịch nào có thể tưởng tượng nổi, và ông rất mong đợi cùng anh tạo nên những tác phẩm điện ảnh truyền cảm hứng.

Chia sẻ về bước ngoặt mới, thủ lĩnh tuyển Bồ Đào Nha khẳng định đây là chương mới đầy thú vị trong hành trình chinh phục những thử thách ngoài sân cỏ của bản thân. Chân sút hiện sở hữu hơn 1 tỷ lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội vừa ghi 3 bàn thắng tại kỳ World Cup gần nhất và hiện vẫn đang tiếp tục cống hiến trong màu áo CLB Al-Nassr tại Saudi Arabia.