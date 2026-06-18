Ronaldo đã không thể cùng Bồ Đào Nha giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân World Cup 2026.

Lá thăm đưa đội tuyển Bồ Đào Nha vào bảng K World Cup 2026 với 3 đối thủ Congo, Uzbekistan và Colombia. Giới chuyên môn đánh giá bảng đấu này không quá khó khăn. Nhưng nhìn vào những gì đã diễn ra tại World Cup năm nay, đội tuyển Bồ Đào Nha rõ ràng không thể chủ quan trong trận ra quân gặp Congo.

Với cá nhân Cristiano Ronaldo, anh có động lực hơn bao giờ hết. Ngoài khát khao cháy bóng hướng tới chức vô địch World Cup, CR7 còn muốn ghi được những bàn thắng, đặc biệt trong bối cảnh những chân sút danh tiếng khác như Messi, Mbappe, Haaland đều đã "nổ súng".

Chỉ 6 phút sau khi trận đấu bắt đầu, Bồ Đào Nha có bàn thắng dẫn trước. Bóng được Nuno Mendes tạt từ cánh trái và một cầu thủ băng vào đánh đầu tung lưới. Tuy nhiên, người lập công không phải Ronaldo mà là Joao Neves. Tiền vệ đang khoác áo PSG đã rất nhạy bén chiếm lĩnh khoảng không để ghi trong pha bóng mà các hậu vệ Congo bị hút về phía Ronaldo.

Joao Neves mở tỉ số cho Bồ Đào Nha

Joao Neves ăn mừng bàn thắng

Sau bàn thắng dẫn trước, đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu với tốc độ trung bình. Nhà ĐKVĐ Nations League kiểm soát bóng vượt trội nhờ hàng tiền vệ chất lượng. Nhưng họ không đẩy đội hình lên quá cao cũng như tạo sức ép dồn dập. Một vài tình huống tăng tốc từ Nuno Mendes bên cánh trái không đủ để mang tới thêm những cơ hội rõ rệt.

Sự chùng xuống của Bồ Đào Nha vô tình mang tới khoảng thời gian quý giá để Congo ổn định lại thế trận. Đội bóng châu Phi dần tự tin hơn trong những tình huống phối hợp và triển khai bóng bên phần sân Bồ Đào Nha.

Những nỗ lực xử lý bóng và tấn công liên tục từ Congo khiến hàng thủ Bồ Đào Nha xuất hiện các sơ hở. Ngay trước khi hiệp một kết thúc, nhà ĐKVĐ Nations League cuối cùng cũng phải nhận bàn thua.

Masuaku tạt bóng từ cánh phải vào vòng cấm địa, Wissa bật cao đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm. Bóng đi quá khó và thủ môn Diogo Costa không có cơ hội cản phá. Tỉ số là 1-1.

Wissa gỡ hòa 1-1 cho Congo

Wissa là người hùng của Congo

Không còn lợi thế dẫn trước, đội tuyển Bồ Đào Nha buộc phải tăng tốc trong hiệp hai. Sự xuất hiện của Conceicao bên cánh phải thay cho Bernardo Silva mang tới nhiều nét tươi mới.

Phút 68, nỗ lực đi bóng vào chuyền vào của Conceicao mang tới cơ hội dứt điểm cho Ronaldo. Đáng tiếc, CR7 không thể đưa bóng trúng đích trong tư thế không thực sự thuận lợi. Ít phút sau, tới lượt Bruno Fernandes cố gắng đẩy trái bóng đến vị trí của Ronaldo. Tuy nhiên, sự áp sát quyết liệt từ hậu vệ Congo khiến CR7 đành bất lực.

Trận đấu quá khó khăn cho Ronaldo

Mải mê tấn công, Bồ Đào Nha suýt nhận bàn thua khi Congo có tình huống phản đòn. Rất may cho họ khi Bakambu ở vị trí dứt điểm tương đối thuận lợi lại sút bóng đi vọt xà ngang.

Ngay cả khi HLV Roberto Martinez đưa thêm các ngôi sao tấn công như Leao hay Goncalo Ramos vào sân, tình hình cũng không sáng sủa hơn với Bồ Đào Nha. Những tình huống phối hợp đơn điệu thường sớm bị bẻ gãy.

Trận đấu khép lại với tỉ số 1-1. Đội tuyển Bồ Đào Nha đã khiến người hâm mộ thất vọng khi không thể hiện được màn trình diễn xứng tầm của một ứng viên vô địch. Với cá nhân Ronaldo, anh trải qua một ngày đầy khó khăn. Thống kê cho thấy CR7 tung ra 3 pha dứt điểm trong cả trận đấu và không lần nào đưa bóng trúng đích.

Ronaldo nói riêng và toàn đội Bồ Đào Nha nói chung sẽ phải cải thiện trong những trận đấu tiếp theo nếu không muốn đối diện với nguy cơ bị loại sớm tại World Cup 2026.

Kết quả: Bồ Đào Nga 1-1 Congo

Bàn thắng

Bồ Đào Nha: Joao Neves 6'

Congo: Wissa

Đội hình ra sân

Bồ Đào Nha: Costa, Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes, Bruno Fernandes, Vitinha, Neves, Bernardo Silva, Neto, Ronaldo

Congo: Nzau, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapaudi, Masuaku, Kayembe, Moutoussamy, Mukau, Wissa, Bakambu