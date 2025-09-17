Romeo Beckham có phản ứng bất ngờ khi được hỏi về rạn nứt của gia đình

Xuất hiện tại sự kiện thời trang tại New York, Romeo Beckham – con trai thứ hai của David và Victoria Beckham bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Theo truyền thông quốc tế, một người hâm mộ tiến lại gần hỏi trực tiếp về tin đồn rạn nứt tình cảm với anh cả Brooklyn Beckham, Romeo chỉ mỉm cười, nhún vai rồi đáp: "Rất vui được gặp bạn". Sau đó, anh nhanh chóng rời đi mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Romeo thân thiện với người hâm mộ nhưng không trả lời về vấn đề của gia đình

Cùng sự kiện hôm đó còn có sự góp mặt của Lexi Wood – người mẫu từng hẹn hò Brooklyn. Dù chung khung hình nhưng Lexi và Romeo không có tương tác nào. Khi được hỏi, Lexi chia sẻ khá khéo léo: "Không ai biết điều gì thực sự xảy ra đằng sau cánh cửa đóng kín. Tôi chỉ có thể nói rằng mình từng có trải nghiệm rất tốt với Romeo và Cruz, họ đều là những chàng trai tuyệt vời".

Trước đó, Romeo vừa tổ chức sinh nhật tuổi 23 ở London. Buổi tiệc có đầy đủ bố mẹ, em trai Cruz, em gái Harper và nhóm bạn thân thiết. Tuy nhiên, Brooklyn cùng vợ là nữ diễn viên Nicola Peltz hoàn toàn vắng mặt. Cặp đôi thậm chí còn không gửi lời chúc công khai nào trên mạng xã hội, chi tiết càng khiến tin đồn "cơm không lành, canh không ngọt" trong gia đình Beckham thêm phần nóng hổi.

Tiệc sinh nhật của Romeo vắng vợ chồng anh trai cả

Nguồn tin từ truyền thông Anh tiết lộ, mâu thuẫn nảy sinh từ chuyện tình cảm của Romeo. Cụ thể, Brooklyn và Nicola không ủng hộ việc em trai hẹn hò Kim Turnbull, người từng có mối quan hệ thân thiết với Brooklyn. Chính điều này khiến Brooklyn và vợ hạn chế tham gia các sự kiện gia đình nếu có sự xuất hiện của Kim.

Hiện tại, Brooklyn được cho là ít liên lạc với bố mẹ và các em. Nhà Beckham vẫn giữ im lặng, đồng thời "để ngỏ" cánh cửa nếu con trai cả muốn hàn gắn. Trong khi đó, Romeo chọn cách im lặng và tiếp tục tập trung vào sự nghiệp người mẫu, cầu thủ bán chuyên của mình.