Roma thua, Mourinho vẫn khen ngợi các học trò

Rạng sáng nay, AS Roma đã vấp phải sức ép cực lớn từ Napoli, đội mới để thua 1 trận từ đầu mùa và đang bỏ xa phần còn lại tới 13 điểm. AS Roma đã có một trận đấu quả cảm trước Napoli. Họ gỡ hòa ở phút 75 do công của Stephan El Shaarawy trước khi gục ngã bằng pha ấn định tỷ số của Simeone ở phút 86.

Roma ngang ngửa đối thủ về số cơ hội. Họ đã gây khó khăn rất nhiều cho đội đầu bảng tại sân Diego Armando Maradona. Thậm chí theo Football Italia , Roma dù thua nhưng "đã cống hiến một màn thể hiện chất lượng hàng đầu dưới thời Jose Mourinho".

Chính nhà cầm quân vừa tròn 60 tuổi cũng thừa nhận điều này. Dù thua song khác với các trận trước, lần này ông không ngớt lời khen học trò: “Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá thực sự ấn tượng ngay từ những phút đầu tiên.

Roma đã kiên cường chống đỡ trước sức ép của Napoli

Có một khoảng thời gian 10-15 phút sau bàn thắng của Osimhen, chúng tôi cảm thấy mất cân bằng. Nhưng sau đó, toàn đội đã kiểm soát, gây áp lực và thu hồi bóng, phòng ngự tốt..

Nếu có những trận đấu mà thất bại lại khiến bạn cảm thấy tự tin hơn thì đây là một trận đấu như vậy. Điều đó có vẻ mâu thuẫn, nhưng đây là một trong những trận đấu đó. Chúng tôi chắc chắn đã khiến Napoli đau đớn và khiến sân vận động trải qua một bầu không khí khác thường, vì chúng tôi đã khiến họ sợ hãi. Tôi rời khỏi đây tự tin hơn.

Đôi khi bóng đá là bất công. Có lúc chúng tôi đã thắng không xứng đáng, nhưng hôm nay tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu. Tôi buồn về kết quả, bạn không thể cười quá nhiều khi thua cuộc, nhưng với tất cả trái tim, chúng ta sẽ bước tiếp”.

Những lời khen dành cho Roma cũng phần nào cho thấy rằng Người đặc biệt thừa nhận sức mạnh vượt trội của Napoli tại Serie A . Sau 3 điểm vừa qua, Napoli đã vượt lên bỏ cách nhóm bám đuổi tới 13 điểm. Trên sân nhà họ mới hòa 1, còn lại thắng tới 9.

Khoảng cách 13 điểm giữa Napoli và đội xếp nhì cũng đang là lớn nhất sau 20 vòng đầu (tính từ mùa 1994/95 khi Serie A phân bổ 3 điểm cho mỗi trận thắng).