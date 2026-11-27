Khép lại World Cup 2026 với 5 bàn thắng, U17 Việt Nam tạo nên thống kê đáng chú ý khi vượt qua tổng số pha lập công của ba đại diện châu Đại Dương cộng lại.

Dù không thể giành quyền vào vòng knock-out U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam vẫn để lại dấu ấn đáng ghi nhận trong lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17.

Sau ba lượt trận bảng G, thầy trò HLV Cristiano Roland giành được 1 điểm, ghi 5 bàn thắng và để thủng lưới 8 lần. Đáng chú ý, số pha lập công của đội bóng áo đỏ còn nhiều hơn tổng thành tích ghi bàn của cả ba đại diện châu Đại Dương tham dự giải năm nay, gồm New Zealand, Fiji và New Caledonia.

Trong số này, U17 New Zealand là đội duy nhất có bàn thắng. Đáng chú ý, cả 3 pha lập công của đại diện châu Đại Dương đều xuất hiện trong trận hòa 3-3 với U17 Việt Nam ở lượt trận thứ hai.

Ở hai trận còn lại, New Zealand lần lượt thất bại 0-3 trước Mali và 0-6 trước Bỉ. Đội bóng này khép lại vòng bảng với 1 điểm, nhưng chỉ ghi được 3 bàn thắng và nhận tới 12 bàn thua.

U17 Việt Nam có trận hòa hấp dẫn 3-3 trước U17 New Zealand.

Hai đại diện còn lại của châu Đại Dương thậm chí không thể một lần đưa bóng vào lưới đối phương. U17 Fiji trải qua vòng bảng đầy khó khăn khi lần lượt thua Morocco 0-6, Tây Ban Nha 0-15 và Trung Quốc 0-8. Đội bóng này rời giải với 29 bàn thua mà không có bàn thắng nào.

Trong khi đó, U17 New Caledonia cũng không thể tạo nên bất ngờ ở bảng B. Sau khi để thua Ecuador 0-1 trong ngày ra quân, đội bóng này tiếp tục nhận hai thất bại cùng tỷ số 0-6 trước Hàn Quốc và Uganda.

Như vậy, sau tổng cộng 9 trận đấu tại vòng bảng, ba đại diện châu Đại Dương chỉ ghi được 3 bàn thắng, bằng 60% thành tích của riêng U17 Việt Nam. Đáng chú ý hơn, họ phải nhận tổng cộng 54 bàn thua.

Trái ngược với những kết quả trên, U17 Việt Nam đã cho thấy khả năng tấn công đáng khích lệ khi đối đầu với các đội bóng đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau. Hai bàn thắng vào lưới U17 Bỉ và ba pha lập công trước U17 New Zealand là minh chứng cho sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành của các học trò HLV Cristiano Roland.

Đáng nhớ nhất là cú đánh gót kỹ thuật của Lê Sỹ Bách trong trận gặp U17 Bỉ và tình huống đá phạt góc đưa bóng thẳng vào lưới của Chu Ngọc Nguyễn Lực. Đây đều là những pha lập công mang dấu ấn cá nhân, cho thấy sự tự tin của các cầu thủ trẻ Việt Nam trước những đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội.

Dù không thể giành chiến thắng tại World Cup 2026, U17 Việt Nam vẫn có quyền tự hào về những gì đã thể hiện. Với 5 bàn thắng và 1 điểm sau ba trận, đội bóng của HLV Cristiano Roland không chỉ tạo nên dấu mốc đáng nhớ cho bóng đá trẻ Việt Nam mà còn cho thấy tiềm năng phát triển của lứa cầu thủ này trong tương lai.