Rơi vào khủng hoảng, LĐBĐ Malaysia trao quyền cho nhận vật từng gieo "ác mộng" cho tuyển Việt Nam

Truyền thông Malaysia cho biết, HLV Dollah Salleh vừa được LĐBĐ nước này bổ nhiệm vào vị trí Trợ lý Giám đốc Kỹ thuật của Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia (NFDP). Ông Dollah Salleh hiện cũng đang đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch LĐBĐ Malaysia.

Cơ quan cao nhất của bóng đá Malaysia đánh giá việc bổ nhiệm HLV Dollah Salleh là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo định hướng kỹ thuật của NFDP được bài bản hơn và phù hợp với nhu cầu của bóng đá hiện đại.

HLV Dollah Salleh

HLV Dollah Salleh khi còn thi đấu là tiền đạo nổi tiếng của ĐTQG Malaysia và từng giành HCV SEA Games. Chuyển sang nghiệp cầm quân, ông dẫn dắt nhiều CLB hàng đầu Malaysia đồng thời có quãng thời gian sắm vai "thuyền trưởng" ĐTQG.

Dấu ấn đáng nhớ nhất của HLV Dollah Salleh là chiến thắng không tưởng tại SVĐ Mỹ Đình ở bán kết lượt về AFF Cup 2014. Thời điểm đó, đội tuyển Malaysia vừa thua 1-2 trước tuyển Việt Nam trong trận lượt đi trên sân nhà và bị đánh giá thấp hơn. Nhưng đội bóng áo vàng đã ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng 4-2 ở lượt về để thẳng tiến vào chung kết. Cho đến nay, trận đấu này vẫn được đánh giá là một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu.

Thời gian gần đây, LĐBĐ Malaysia đang nỗ lực cải thiện hệ thống đào tạo trẻ sau khi nhận nhiều thất bại ở các giải đấu bóng đá trẻ. Song song với đó, cơ quan cao nhất của bóng đá Malaysia vẫn nỗ lực theo đuổi việc kháng cáo án phạt cầu thủ nhập tịch lên Tòa án Trọng tài Thể thao CAS.