Rời MU, Sancho thất nghiệp ở "độ tuổi vàng"

Sancho vẫn chưa có đội bóng mới.

Mùa Hè 2026, Sancho chính thức kết thúc hợp đồng với MU. Ở "độ tuổi vàng" của sự nghiệp cầu thủ, tiền vệ 26 lại kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa Hè mà không tìm được bến đỗ mới. Tính đến thời điểm hiện tại, Sancho vẫn đang thất nghiệp.

Mới đây, 2 CLB Premier League được cho là đã tiếp cận Sancho. Ngoài ra, Dortmund và một số CLB Saudi Arabia cũng quan tâm đến cựu tiền vệ MU. Tuy nhiên, trở lại lớn nhất lúc này cho bất cứ CLB nào muốn ký hợp đồng với Sancho là mức lương.

Sancho đã chia tay MU vào mùa Hè 2026 (Ảnh: CLB Manchester United)

Tại MU, Sancho từng nhận mức lương lên tới 250.000 bảng/tuần (khoảng 8,8 tỷ đồng). Đây là con số quá lớn đối với một cầu thủ không còn ở đỉnh cao phong độ và cũng không thực sự ổn định. 2 CLB Anh từng mượn Sancho từ MU là Chelsea và Aston Villa đều đã không kích hoạt điều khoản mua đứt vì mức tiền lương khổng lồ này.

Sancho gia nhập MU vào năm 2021 với mức giá 73 triệu bảng. Trong phần lớn những năm thuộc biên chế Quỷ đỏ, tiền vệ 26 tuổi để lại hình ảnh đáng thất vọng và còn có mâu thuẫn không thể hàn gắn với HLV cũng như đội bóng. Anh chỉ ra sân 83 trận và ghi được 12 bàn thắng cho MU.

Điều trớ trêu với MU là Sancho lại thi đấu khởi sắc khi được đội bóng này mang đi cho mượn. Tiền vệ 26 tuổi từng cùng Dortmund vào chung kết Champions League, cùng Chelsea vô địch Conference League và cùng Aston Villa vô địch Europa League.

Hiện tại, theo Transfermarkt, mức định giá của Sancho chỉ còn 15,5 triệu bảng, kém rất xa so với con số thời đỉnh cao.