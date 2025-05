Rodtang kiếm tiền gấp 17 lần Buakaw sau 80 giây, cao nhất làng võ Thái Lan

Trong podcast THE ONE, võ sĩ Superbon thừa nhận giải đấu võ thuật hàng đầu châu Á ONE đã cải thiện mức sống cho các võ sĩ Thái Lan như thế nào. Superbon lấy ví dụ từ chính huyền thoại Muay Thái Nong-O.

“Nong-O trước đây đã giải nghệ và trở thành huấn luyện viên tại phòng tập Evolve. Mức lương của anh ấy khoảng 150.000–200.000 baht (117 triệu đồng– 157 triệu đồng), nhưng sau khi quay lại thi đấu ở ONE, anh ấy kiếm được 2–3 triệu baht (1,5 tỷ đồng – 2,3 tỷ đồng) mỗi trận”, Superbon chia sẻ.

Sau đó, Superbon nói về số tiền Rodtang Jitmuangnon kiếm được sau khi đánh bại Takeru trong 80 giây ở sự kiện của ONE hồi tháng 2 năm nay: “Tiền thưởng cho trận đấu gần đây của Rodtang là 17 triệu baht (13,3 tỷ đồng). Chưa từng có ai nhận được số tiền lớn như vậy trước đây”.

Rodtang kiếm được tiền thưởng vượt trội so với Buakaw

Sau đó Superbon kể một loạt huyền thoại Muay Thái trong quá khứ. Trong đó “Thánh Muay” Buakaw từng kiếm 1 triệu bath/trận. Tuy nhiên Rodtang giờ đã kiếm gấp 17 lần Buakaw.

“ Trước đây, Samart chỉ kiếm được 300.000–400.000 baht (235 triệu đồng – 314 triệu đồng), mà như vậy đã được coi là nhiều rồi. Rất hiếm khi ai đó nhận được 1 triệu baht (786 triệu đồng) cho một trận đấu. Buakaw là người duy nhất từng đạt được mức đó — ngay cả Saenchai cũng chỉ nhận được 300.000 baht”, Superbon nói tiếp.

“ONE đã cải thiện đáng kể mức sống cho các võ sĩ Thái Lan. Hầu hết họ xuất thân từ gia đình nghèo và học vấn thấp. ONE đã giúp họ trở nên nổi tiếng, từ đó có thêm tài trợ và được xã hội công nhận hơn. Đó là một điều rất tích cực” , Superbon khẳng định.

Về trường hợp của Rodtang, võ sĩ này đang có thù lao cao nhất sự nghiệp. Trang Siamintelligence viết: “Nếu so sánh với các trận đấu trước đây, có thể thấy giá trị của Rodtang không ngừng tăng, phản ánh sự nổi tiếng và giá trị thị trường ngày càng tăng của anh.

Năm 2022, Rodtang kiếm khoảng 8-10 triệu baht (6,2 tỷ đồng -7,8 tỷ đồng) mỗi trận. Năm 2023, con số tăng vọt lên khoảng 12-13 triệu baht (9,4 tỷ đồng – 10,2 tỷ đồng) mỗi trận. Rodtang được xem là một trong những võ sĩ được trả thù lao cao nhất châu Á hiện nay, và mức lương của anh dự kiến sẽ còn tăng trong tương lai”.

ONE Championship là tập đoàn truyền thông thể thao đa quốc gia, thành lập ngày 14/7/2011 bởi Chatri Sityodtong (Chủ tịch kiêm CEO) và Victor Cui. Ban đầu có tên ONE Fighting Championship (ONE FC) cho đến khi đổi tên thành ONE Championship vào tháng 1/2015.

Tập đoàn này tập trung vào các môn thể thao chiến đấu như võ tổng hợp (MMA), Muay Thái, kickboxing… ONE Championship được xem là “cỗ máy kiếm tiền”. Năm 2024, Forbes định giá ONE Championship ở mức 1,3 tỷ USD, đứng thứ 4 sau UFC (11,3 tỷ USD), WWE (6,8 tỷ USD), và AEW (2 tỷ USD).