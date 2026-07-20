Rodri xúc động khi cùng Tây Ban Nha vô địch và giành Quả bóng vàng World Cup 2026: "Tôi là minh chứng cho nghị lực vượt qua nghịch cảnh"

Từ chấn thương đứt dây chằng tưởng chừng đánh gục sự nghiệp đến chức vô địch World Cup và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, Rodri khẳng định mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp.

Rodri đã khép lại World Cup 2026 theo cách không thể hoàn hảo hơn khi cùng tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina để lên ngôi vô địch, đồng thời được FIFA trao danh hiệu Quả bóng vàng (Cầu thủ xuất sắc nhất giải). Sau trận chung kết tại New Jersey, tiền vệ 30 tuổi xúc động nhìn lại hành trình đầy gian nan để trở lại đỉnh cao.

"Tôi hy vọng mọi người sẽ thấy rằng một cầu thủ từng chạm đến đỉnh cao rồi rơi xuống tận đáy, nếu không ngừng nỗ lực thì cuối cùng cuộc sống cũng sẽ đền đáp. Tôi là minh chứng cho điều đó. Có rất nhiều người chưa từng gặp tôi, nhưng tôi luôn cảm nhận được sự yêu mến và động viên của người dân Tây Ban Nha", Rodri chia sẻ.

Lời tâm sự của tiền vệ thuộc biên chế Manchester City xuất phát từ những gì anh đã trải qua trong hai năm qua. Năm 2024, chỉ ít lâu sau khi giành Quả bóng Vàng, Rodri dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải và phải nghỉ thi đấu khoảng tám tháng. Sau khi trở lại, anh tiếp tục gặp thêm một số chấn thương nhỏ trước khi lấy lại phong độ tốt nhất để góp mặt tại World Cup.

Không chỉ trở lại, Rodri còn trở thành "bộ não" trong hành trình vô địch của Tây Ban Nha. Anh đá chính cả 8 trận, hoàn thành hơn 650 đường chuyền với tỷ lệ chính xác gần 93% - thông số cao nhất trong lịch sử một kỳ World Cup - và là nhân tố quan trọng giúp La Roja kiểm soát thế trận ở hầu hết các trận đấu.

Trong trận chung kết gặp Argentina, Tây Ban Nha cầm bóng khoảng 65%, liên tục dồn ép đối thủ và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Sau nhiều lần bị thủ môn Emiliano Martinez từ chối và một bàn thắng không được công nhận, Ferran Torres cuối cùng đã ghi bàn trong hiệp phụ để mang về chiến thắng 1-0 cùng chức vô địch thế giới.

Rodri cho rằng thành công của Tây Ban Nha đến từ triết lý không bao giờ e ngại bất kỳ đối thủ nào. "Đó là bí quyết của đội tuyển này. Chúng tôi luôn chơi tấn công, bất kể đối thủ là ai. Trong cuộc sống, bạn phải dũng cảm, và rồi cuộc sống sẽ tưởng thưởng cho sự dũng cảm ấy".

Tiền vệ sinh năm 1996 cũng dành lời khen cho tập thể Tây Ban Nha sau chiến tích lịch sử: "Đây là một tập thể tuyệt vời và giờ chúng tôi là nhà vô địch thế giới. Thật khó tin khi nói ra điều đó. Đây là kỳ World Cup khó khăn nhất lịch sử. Argentina sở hữu cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, nhưng chúng tôi đã vượt qua họ và phá vỡ rất nhiều kỷ lục".

Chức vô địch World Cup 2026 là lần thứ hai Tây Ban Nha bước lên đỉnh thế giới sau kỳ World Cup 2010. Còn với Rodri, đây có lẽ là phần thưởng ý nghĩa nhất cho một hành trình mà anh từng tưởng như phải dừng lại vì chấn thương nghiêm trọng. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải càng khẳng định vị thế của tiền vệ này như một trong những ngôi sao toàn diện nhất của bóng đá thế giới hiện nay.

Tú Tú - Ảnh: Getty.