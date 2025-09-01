Rodri: “Tôi không phải Messi mà một mình thay đổi tất cả”

Rodri khẳng định anh không tự động giải quyết được vấn đề của Man.City.

Rodri đã phải nghỉ thi đấu tám tháng ở mùa giải trước vì chấn thương dây chằng chéo trước, sau đó lại gặp trở ngại trong nỗ lực hồi phục thể lực hoàn toàn khi dính chấn thương háng tại Club World Cup. Hôm Chủ nhật, anh có lần đầu tiên đá chính trong trận gặp Brighton - sau khi vào sân thay người trong hiệp hai trận thua Tottenham. Tuy nhiên, kết thúc lại là thất bại thứ hai liên tiếp đáng thất vọng của thầy trò Pep Guardiola.

Trong mùa giải 2023-2024, Man.City không thua trận nào trong số 34 trận Ngoại hạng Anh mà Rodri đã ra sân, và giành chức vô địch năm thứ tư liên tiếp. “Tôi không phải Messi. Tôi sẽ không trở lại và giúp đội bóng giành chiến thắng liên tiếp”, ngôi sao 29 tuổi người Tây Ban Nha nói. “Đây là một tập thể. Khi chúng tôi giành chiến thắng trong quá khứ, tôi cần tất cả các đồng đội của mình. Chắc chắn tôi phải lấy lại phong độ tốt nhất... Hy vọng sau kỳ nghỉ quốc tế, chúng tôi có thể trở lại mạnh mẽ hơn nhiều”.

HLV Pep Guardiola thua trận thứ 2 liên tiếp khi Man.City gục ngã 1-2 tại Brighton.

Man.City mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh với chiến thắng 4-0 trước Wolves, nhưng một số người có thể nghi ngờ liệu đội bóng của Guardiola có đủ chất lượng để duy trì cuộc đua vô địch trước những đối thủ như Liverpool và Arsenal hay không. Rodri nói: “Thành thật mà nói, tôi không quan tâm. Mọi người có thể nghĩ gì tùy thích. Chúng tôi sẽ tập trung vào chính mình, làm việc chăm chỉ nhất có thể và hãy nói chuyện vào cuối mùa giải”.

Sau khi Erling Haaland mở tỷ số cho Man.City ở phút 34, James Milner đã ghi bàn gỡ hòa cho Brighton từ chấm phạt đền ở phút 67, trước khi bàn thắng muộn của Brajan Gruda đã khiến Man.City phải nhận thất bại thứ hai tại Ngoại hạng Anh chỉ trong vài tuần. “Một số sai lầm mà chúng tôi đang mắc phải là lỗi của những cầu thủ trẻ, các bạn không tập trung và chú ý”, Rodri đánh giá. “Thực tế là chúng tôi phải nâng cao trình độ nếu muốn cạnh tranh. Đó là vấn đề của đội bóng, những thay đổi, các cầu thủ mới phải thích nghi, và khi đội bóng thay đổi quá nhiều, mọi thứ trở nên khó khăn. Đây là thực tế đang diễn ra với chúng tôi, không phải là lời bào chữa”.

HLV Guardiola thất vọng thông báo tiền vệ tân binh Rayan Cherki, người đã gia nhập từ Lyon, đã dính chấn thương trong buổi tập tuần này và không ra sân trong trận thua vào Chủ nhật, sẽ phải nghỉ thi đấu 2 tháng vì chấn thương. Cùng thời điểm Guardiola đưa ra chẩn đoán chấn thương cho Cherki, đội tuyển Pháp cũng thông báo rằng tiền vệ này bị rách cơ tứ đầu đùi trái và sẽ không thể tham dự các trận đấu vòng loại World Cup sắp tới với Ukraine và Iceland.