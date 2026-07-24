Rodri dính chấn thương lưng, phải lên bàn mổ ngay sau World Cup!

Tiền vệ người Tây Ban Nha, Rodri sẽ tiến hành một ca phẫu thuật nhỏ để điều trị dứt điểm chấn thương lưng.

Ngay sau khi khép lại chiến dịch World Cup thành công rực rỡ, Rodri sẽ phải lên bàn mổ để xử lý tổn thương nhỏ ở vùng lưng, nguyên nhân gây ra những cảm giác khó chịu cho anh trong thời gian qua. Đây là ca phẫu thuật ngoại khoa mức độ nhẹ, thực hiện trong ngày và không yêu cầu nằm viện kéo dài. Về cơ bản, quá trình này hoàn toàn không ảnh hưởng đến khả năng tham gia giai đoạn tập huấn tiền mùa giải của ngôi sao người Tây Ban Nha cùng câu lạc bộ, dự kiến bắt đầu sau khoảng ba tuần nữa.

Rodri phẫu thuật chấn thương lưng (Ảnh: Getty)

Đáng chú ý, ca phẫu thuật vốn đã được lên lịch từ trước khi World Cup khởi tranh. Rodri chủ động chọn thời điểm này để giải quyết dứt điểm vấn đề thể trạng, tận dụng trọn vẹn kỳ nghỉ hè sau giải đấu. Màn trình diễn ấn tượng trên đất Mỹ/Mexico/Canada vừa qua cũng cho thấy đây không phải tổn thương quá nghiêm trọng hay một chấn thương có thể gây ảnh hưởng đến phong độ thực tế của anh trên sân cỏ.

Rodri vừa trải qua một giải đấu thế giới vô cùng xuất sắc khi trở thành "nhạc trưởng" đưa đội tuyển quốc gia tiến sâu, đồng thời ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải (MVP). Xuyên suốt giải đấu, tiền vệ sinh năm 1996 liên tục duy trì phong độ đỉnh cao và chứng minh bản thân hoàn toàn làm chủ được thể trạng.

Sau khi giải đấu khép lại, Rodri sẽ dành ít tuần nghỉ ngơi để tiến hành thủ thuật y tế và bước vào giai đoạn hồi phục ngắn hạn. Đội ngũ y tế hiện rất lạc quan và khẳng định không có bất kỳ lo ngại nào về việc anh vắng mặt trong đợt hội quân sắp tới.

Về bản chất, ca mổ mang tính chất phòng ngừa nhằm ngăn chặn những cơn đau nhẹ có thể tiến triển phức tạp hơn trong tương lai. Hiện tại, Rodri đang thi đấu cho Man City, sau kỳ chuyển nhượng nhiều khả năng cầu thủ này sẽ gia nhập Real.Theo L'Equipe, Manchester City ấn định mức giá 100 triệu euro cho Rodri khi Real Madrid ráo riết săn đón tiền vệ này, nhằm tìm kiếm một thủ lĩnh tại Bernabeu.