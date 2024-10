Rộ tin toàn bộ cơ thủ Việt Nam vừa dự giải Hanoi Open bất ngờ bị cấm thi đấu

Cụ thể, theo những thông tin rò rỉ vào tối 11/10, toàn bộ các cơ thủ tham dự giải Hanoi Open 2024 đều bị cấm tham dự Cúp Quốc gia 2024, diễn ra tại Bắc Giang từ ngày 17-26/10 tới. Nguyên nhân dẫn tới vụ việc này hiện vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được người có tránh nhiệm xác nhận.

Cúp Quốc gia 2024 bao gồm các hạng mục: 9 bi nam, 9 bi nữ, 10 bi nam, snooker 6 bi đỏ nam, English Billiards nam. Tuy nhiên, giải đấu này dự kiến sẽ không thểquy tụ những cơ thủ hàng đầu Việt Nam, khi họ bịcấm thi đấu từ phía liên đoàn trong nước.

Dương Quốc Hoàng và tất cả các cơ thủ khác của Việt Nam vừa dự giải Hanoi Open bị cho là không thể góp mặt ở Cúp Quốc gia 2024.

Trước đó, hàng trăm cơ thủ của Việt Nam đã tham dự giải Hanoi Open 2024 (diễn ra tại Hà Nội), trong đó có những gương mặt nổi tiếng như Dương Quốc Hoàng, Bùi Trường An, Lường Đức Thiện, Lô Văn Xuân, Nguyễn Đăng Tuyên, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Công Thành và Nguyễn Văn Huynh… Đây cũng là những cơ thủ trong nước lọt vào vòng Last 64 tại giải Hanoi Open. Trong khi đó, một số cơ thủ khác như Nguyễn Anh Tuấn - Tkon, Phạm Phương Nam… đã không thể lọt vào vòng Last 64.

Đáng tiếc là trong ngày thi đấu hôm nay, cả 8 gương mặt của Việt Nam đều đã chính thức phải dừng bước, không thể lọt vào nhóm 1/16. Đáng tiếc nhất là trận thua của cơ thủ Dương Quốc Hoàng với tỷ số 8-10 trước VĐV Dean Shields (Anh).