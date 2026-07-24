Rộ tin Ronaldo chia tay đội tuyển: Cơn địa chấn ‘tỷ đô’ đang đến gần Bồ Đào Nha

Tin đồn về việc Cristiano Ronaldo sẽ chia tay đội tuyển quốc gia trong trận gặp Xứ Wales vào tháng 9 tới đang khiến những người hâm mộ Bồ Đào Nha lo lắng. Không chỉ là bài toán nhân sự, sự ra đi của siêu sao 41 tuổi còn đe dọa nguồn thu “tỷ đô” mà Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã phụ thuộc suốt hai thập kỷ.

Ngày chia tay đã được định trước?

Cristiano Ronaldo rời World Cup 2026 với đôi mắt đỏ hoe. Sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha tại Dallas hôm 7/7, tiền đạo của Al-Nassr thi đấu trọn vẹn 90 phút rồi bật khóc ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Anh xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp: “Tôi buồn vì phải rời World Cup theo cách này. Tôi đã cố gắng hết sức, và tôi ra đi với một lương tâm thanh thản. Đúng, đó là kỳ World Cup cuối cùng của tôi, nhưng giờ tôi sẽ có thời gian để suy nghĩ và ở bên gia đình”.

Ronaldo đã chia tay kỳ World Cup cuối cùng của sự nghiệp trong nước mắt.

Khi ấy, tuy rất buồn nhưng CR7 cho biết anh “sẽ không đưa ra quyết định vội vàng” nào. Nhưng không vội vàng cũng có thể đồng nghĩa Ronaldo đã có một kế hoạch. Theo thông tin từ nhà báo người Jordan Mohammed Awaad được tờ Goal dẫn lại, một đại diện của Ronaldo tiết lộ anh dự định chơi trận đấu quốc tế cuối cùng gặp Xứ Wales tại UEFA Nations League, trên sân Jose Alvalade của Sporting Lisbon, diễn ra ngày 24/9.

“Lý do anh ấy đưa ra là đó là sân bóng nơi anh khởi nghiệp, và Ronaldo sẽ xuất hiện để nói lời tạm biệt đội tuyển Bồ Đào Nha. Sau đó, sự nghiệp quốc tế của anh ấy khép lại", Awaad viết trên tài khoản mạng xã hội X của mình.

Cho tới nay cả Ronaldo lẫn Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đều chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin của Awaad. Nhưng lựa chọn Alvalade, nếu thành hiện thực, mang nhiều tầng ý nghĩa. Đây chính là nơi Ronaldo ra mắt chuyên nghiệp trong màu áo Sporting CP năm 2002, khi mới 17 tuổi. Phong độ cao ở mùa giải đó, đặc biệt trong trận giao hữu nổi tiếng giữa Sporting và Manchester United tháng 8/2003, đã khiến anh lọt vào mắt xanh của HLV Alex Ferguson, mở ra chương tiếp theo của sự nghiệp.

Sân Jose Alvalade được xây mới và khánh thành năm 2003, cũng là năm Ronaldo rời Lisbon sang Manchester. Suốt hai thập kỷ sau đó, anh vẫn thường trở lại “thánh địa” này cùng đội tuyển Bồ Đào Nha và nay đang hướng đến trận đấu cuối cùng trên mặt sân này trong màu áo đội tuyển.

Còn lại gì khi mất đi thương hiệu “tỷ đô”?

Theo tờ Marca, tân HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha Jorge Jesus nhiều lần nhấn mạnh Ronaldo vẫn là biểu tượng không thể thay thế, đồng thời xác nhận sẽ có một cuộc trao đổi trực tiếp với Ronaldo trước khi chốt danh sách dự Nations League.

Chưa rõ kết quả của buổi nói chuyện ấy như thế nào, nhưng với Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, những tin tức về ngày chia tay của Ronaldo đang đẩy họ tới gần hơn một bài toán mà bấy lâu nay, liên đoàn này không hề muốn đối mặt.

Đó là không phải bài toán về chuyên môn, vì ở tuổi 41, Ronaldo đã giảm sút tầm ảnh hưởng trên sân. Bài toán lớn hơn nằm ở khía cạnh tài chính khi đội tuyển không còn một thương hiệu lớn như Ronaldo nữa.

Nếu bóng đá thuần túy là câu chuyện dễ hình dung, thì thiệt hại ở về mặt thương mại khó đong đếm hơn rất nhiều. Chuyên gia marketing thể thao nổi tiếng Daniel Sa, trả lời hãng tin Lusa, đưa ra một cảnh báo thẳng thắn: "Có thể hơi phũ phàng nhưng xét về mặt thương hiệu, Ronaldo lớn hơn toàn bộ đội tuyển Bồ Đào Nha và thậm chí lớn hơn nhiều đội tuyển khác cộng lại”.

Theo ông Sa, giá trị Ronaldo mang lại cho liên đoàn không chỉ dừng ở phong độ trên sân, mà còn ở khả năng thu hút nhà tài trợ, ký kết hợp đồng thương mại và tạo sức hút tại những thị trường vốn xa lạ với bóng đá châu Âu. Hàng triệu người hâm mộ dõi theo từng bước chân Ronaldo cũng nghiễm nhiên trở thành cổ động viên trung thành của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Sức hút toàn cầu của Ronaldo đã đem lại nguồn thu cực lớn cho Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha.

Ông Daniel Sa - người đã nhiều năm tư vấn marketing cho các đơn vị thể thao tại Bồ Đào Nha - cho rằng mức độ phụ thuộc này có lẽ chỉ thực sự lộ rõ khi ngôi sao của Al-Nassr không còn khoác áo đội tuyển nữa.

“Đây không phải phân tích chuyên môn bóng đá, mà là phân tích thương hiệu. Đó sẽ là một bi kịch khi anh ấy ra đi, bởi người ta vẫn chưa hình dung hết mức độ chú ý truyền thông sẽ mất đi. Chúng ta sẽ như đang rơi xuống từ một chiếc thang cuốn tốc độ cao", ông nói, đồng thời khẳng định chính Ronaldo là người "giúp liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha thu hút những nhà tài trợ hàng đầu và kiếm được rất nhiều tiền trong hơn 20 năm qua”.

Bồ Đào Nha không thiếu tài năng để tiếp nối lộ trình chinh phục các danh hiệu, với những cái tên như Vitinha, Joao Neves hay Rafael Leao đủ sức gánh vác đội tuyển bước sang chu kỳ mới. Nhưng không ai trong số họ sở hữu sức ảnh hưởng thương mại cá nhân gần bằng Ronaldo.

Thách thức đặt ra cho liên đoàn bóng đá nước này, vì thế, không phải tìm một "Ronaldo mới", mà là xây dựng lại một bản sắc tập thể đủ hấp dẫn để giữ chân người hâm mộ, các đối tác thương mại và duy trì sức hút truyền thông sau khi biểu tượng lớn nhất rời đi.

Ronaldo vẫn còn hợp đồng với Al-Nassr đến năm 2027 và tiếp tục theo đuổi cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Điều đó đồng nghĩa sự nghiệp cấp CLB của anh nhiều khả năng vẫn kéo dài, ngay cả khi hành trình cùng đội tuyển quốc gia khép lại.

Có lẽ vì thế, trận đấu với Xứ Wales, nếu thực sự trở thành lời chia tay, sẽ không chỉ là khoảnh khắc khán giả Bồ Đào Nha đứng dậy vỗ tay tiễn một huyền thoại. Đó còn có thể là thời điểm đội tuyển này bắt đầu học cách tồn tại mà không còn biểu tượng từng giúp họ tạo nên sức hút toàn cầu suốt hai thập kỷ qua.

Một cơn địa chấn tài chính đang “cựa mình” dưới những lớp đá mang tên tin đồn. Nhưng như thế cũng đủ để giới chức bóng đá Bồ Đào Nha lo lắng, dẫu ai cũng biết rằng, ngày chia tay thương hiệu “tỷ đô” mang tên Ronaldo rồi cũng sẽ xảy ra.