Rộ tin Lamine Yamal có bạn gái mới, "hot girl" sở hữu 4 triệu fan, vừa giàu vừa nóng bỏng!

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng và các trang tin giải trí tại Tây Ban Nha liên tục xôn xao trước thông tin thần đồng bóng đá 18 tuổi đang trong mối quan hệ tình cảm với Lily Rowland – một ngôi sao mạng xã hội nổi tiếng đến từ London. Dù cả hai chưa chính thức công khai theo dõi nhau trên Instagram, nhưng các "thám tử mạng" đã nhanh chóng phát hiện bộ đôi này thường xuyên tương tác và "thả tim" ẩn ý dưới các bài đăng của đối phương.

Lily Rowland không phải là cái tên xa lạ trong giới mộ điệu thời trang. Với hơn 4 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, cô là một Influencer có tầm ảnh hưởng lớn, chuyên thực hiện các nội dung về làm đẹp và du lịch sang chảnh. Ở tuổi đôi mươi, Lily đã là gương mặt đại diện và đối tác của nhiều nhà mốt danh giá như Dior, YSL và Victoria's Secret.

Sự nghi ngờ càng có thêm cơ sở khi trong vài tuần trở lại đây, người hâm mộ liên tục bắt gặp Lily Rowland có mặt tại Barcelona. Không chỉ dừng lại ở việc check-in tại các địa điểm nổi tiếng, nàng mẫu ảnh còn được cho là đã gia nhập vào nhóm bạn thân thiết của Yamal, bao gồm những nhân vật có tiếng như anh em YouTuber Javi và Eric Ruiz.

Cô nàng khoe ảnh chụp ảnh với biểu tượng Barce (Ảnh: IGNV)

Đáng chú ý, theo tiết lộ từ chương trình "En todas las salsas" và nhà báo Anna Gurgui, Lily Rowland vốn có mối quan hệ quen biết với Nicki Nicole – nbạn gái cũ của Yamal trước đó. Tuy nhiên, một chi tiết khiến dư luận đặc biệt quan tâm là cả hai mỹ nhân này đã đột ngột dừng tương tác với nhau trong khoảng một tháng qua, trùng thời điểm tin đồn giữa Lily và Yamal bắt đầu rộ lên.

Hiện tại, cả Lamine Yamal và Lily Rowland đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Tuy nhiên, với việc Lily thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ đội bóng xứ Catalan thời gian qua, người hâm mộ tin rằng ngày cặp đôi "trai tài gái sắc" này công khai mối quan hệ sẽ không còn xa.