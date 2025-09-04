Rộ tin Lamine Yamal bị nữ rapper "cắm sừng", ngoại tình với sao trẻ Real

Chỉ chưa đầy nửa tháng sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm, Lamine Yamal, tài năng trẻ sáng giá của Barcelona đang đối diện với tin đồn tình ái gây xôn xao. Theo đó thông tin cho rằng bạn gái hơn tuổi Nicki Nicole nghi ngoại tình với Franco Mastantuono, tân binh của Real Madrid.

Theo nguồn tin từ báo chí Argentina như Ole và El Canciller, nữ ca sĩ Nicki Nicole nhanh chóng "rơi vào lưới tình" với Mastantuono chỉ sau 13 ngày công khai yêu Yamal. Thông tin này ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán, đặc biệt khi mối tình giữa sao trẻ 17 tuổi và nữ ca sĩ hơn anh 6 tuổi từng gây nhiều tranh cãi về độ chênh lệch tuổi tác.

Lamine Yamal vừa công khai bạn gái được 2 tuần

Sao trẻ Real bị nghi hẹn hò với Nicki Nicole

Dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Yamal và Nicole rạn nứt xuất hiện mới đây. Trên trang Instagram cá nhân với hàng triệu người theo dõi, ngôi sao Barcelona đã xóa sạch mọi hình ảnh liên quan đến Nicki Nicole. Đây là hành động được cho là "lời khẳng định ngầm" cho thấy cả hai đã chia tay. Trước đó, ngày 25/8, Yamal còn đăng story chúc mừng sinh nhật bạn gái cùng biểu tượng hoa và trái tim, nhưng bài đăng này cũng nhanh chóng biến mất. Hiện tại, trong toàn bộ trang cá nhân của Yamal chỉ còn một bức ảnh duy nhất từng chụp trong dịp sinh nhật, có sự xuất hiện của Nicole.

Ông Mounir Nasraoui - bố của Yamal cho rằng gia đình sẽ chỉ can thiệp nếu có chuyện thật sự nghiêm trọng, còn lại Yamal được quyền sống cuộc sống riêng.

Trong khi đó, Franco Mastantuono – ngôi sao 17 tuổi vừa chuyển tới Real Madrid cũng chưa từng xuất hiện công khai bên Nicole, song tin tức về mối quan hệ bí mật giữa hai người đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Truyền thông châu Âu nhận định rằng lùm xùm tình cảm này có thể ảnh hưởng phần nào đến hình ảnh của Yamal. Ngôi sao 18 tuổi vừa trải qua kỳ EURO 2024 thành công rực rỡ, được ca ngợi là "thần đồng mới" của bóng đá Tây Ban Nha. Trong khi đó, Nicole vốn là gương mặt nổi tiếng tại Argentina, từng có nhiều mối tình ồn ào với giới nghệ sĩ. Về phía Nicki Nicole, nữ ca sĩ hiện vẫn giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước loạt tin đồn.

Ngôi sao đang lên Yamal vướng nhiều ồn ào đời tư

Trước Nicole, Yamal cũng từng dính tin đồn hẹn hò với một số cô gái, bao gồm người mẫu Anna Gegnoso, cựu tiếp viên hàng không Fati Vazquez (hơn anh 12 tuổi) và Alex Padilla – người từng xuất hiện cùng gia đình Yamal trong bữa tiệc mừng chức vô địch EURO. Tuy nhiên, mối tình với Nicki Nicole mới là lần đầu tiên cầu thủ Barca công khai trên mạng xã hội.

Hiện tại, người trong cuộc đều chưa chính thức xác nhận chia tay, nhưng việc xóa ảnh và loạt thông tin ngoại tình khiến công chúng gần như tin chắc mối quan hệ này đã tan vỡ. Nếu những đồn đoán là sự thật, thì đây có lẽ là một trong những cuộc tình "ngắn ngủi nhưng ồn ào" bậc nhất làng bóng đá, giải trí thời gian gần đây.