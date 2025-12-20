Rộ tin đồn HLV Kim Sang-sik sắp hết hạn hợp đồng, VFF lập tức lên tiếng

HLV Kim Sang-sik vừa tạo nên kỳ tích độc nhất vô nhị trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Sau khi cùng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33, ông có một năm 2025 đầy ắp thành tích, thâu tóm trọn vẹn 3 danh hiệu khu vực Đông Nam Á: AFF Cup, U23 ĐNÁ và SEA Games 33.

Ngay khi HLV Kim Sang-sik đang ở trên đỉnh cao danh vọng tại Việt Nam, xuất hiện những tin đồn thất thiệt liên quan tới tương lai vị HLV này. Cụ thể, có nguồn tin cho rằng tới 3/2026, hợp đồng hiện tại của thầy Kim với VFF sẽ chấm dứt. Và vì thế, VFF đang phải nỗ lực đàm phán để mong giữ chân HLV người Hàn Quốc.

Cần biết tháng Một tới, HLV Kim Sang-sik sẽ cùng U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á và tới tháng Ba sẽ cùng ĐTQG đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Những thông tin thất thiệt về tương lai HLV này có thể ảnh hưởng tới các cấp tuyển quốc gia.

Bởi thế, ngay lập tức VFF đã lên tiếng. Một quan chức VFF cho biết hợp đồng giữa hai bên vẫn đang thực hiện bình thường và sẽ hết hạn vào năm 2027.

Hợp đồng giữa HLV Kim Sang-sik và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn đang được các bên thực hiện đến thời điểm trong năm 2027. Đây được xem là sự bảo đảm cho chiến lược phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam, trong bối cảnh nhà cầm quân người Hàn Quốc đang để lại dấu ấn đậm nét kể từ khi nhậm chức.

Như vậy, chúng ta có thể yên tâm dõi theo bước chân của HLV Kim Sang-sik và bóng đá Việt Nam. Và chắc chắn VFF cũng sẽ tìm thời điểm hợp lý, để bàn tính chuyện gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik, hòng phát triển bền vững bóng đá Việt Nam.