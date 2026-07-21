Rộ tin đồn Đình Bắc bị treo giò 2 trận ở AFF Cup 2026, VFF lên tiếng đính chính

Tin đồn Đình Bắc bị treo giò hai trận đầu AFF Cup 2026 vì án phạt tại U23 châu Á đang lan truyền mạnh. Tuy nhiên, VFF xác nhận thông tin này không chính xác.

Án treo giò của Đình Bắc chỉ áp dụng tại hệ thống giải đấu của AFC

Những giờ qua, nhiều thông tin cho rằng tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sẽ không thể góp mặt trong hai trận đầu tiên của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2026 do án treo giò từ tấm thẻ đỏ ở VCK U23 châu Á 2026 (gặp U23 Hàn Quốc).

Thông tin này nhanh chóng khiến không ít người hâm mộ lo lắng, bởi Đình Bắc đang là một trong những cầu thủ có phong độ nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam và được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đây là thông tin không chính xác.

Cụ thể, án treo giò hai trận mà Đình Bắc phải nhận sau chiếc thẻ đỏ tại trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026 chỉ có hiệu lực đối với các giải đấu thuộc hệ thống của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Điều đó đồng nghĩa, tiền đạo sinh năm 2004 không bị treo giò tại AFF Cup 2026 bởi giải vô địch Đông Nam Á do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức, không thuộc hệ thống thi đấu của AFC (và cũng không tính tại Asiad 2026).

Theo VFF, hai trận bị đình chỉ thi đấu của Đình Bắc sẽ được tính ở các trận đấu chính thức tiếp theo của ĐT Việt Nam trong khuôn khổ AFC, là tại chiến dịch Asian Cup 2027. Vì vậy, người hâm mộ hoàn toàn có thể yên tâm khi ngôi sao của CLB Công an Hà Nội vẫn đủ điều kiện góp mặt ngay từ trận mở màn AFF Cup 2026.

Đình Bắc đang có phong độ tốt trước thềm AFF Cup 2026. Đình Bắc đang có phong độ tốt trước thềm AFF Cup 2026.

Đình Bắc sẵn sàng trở thành niềm hy vọng lớn của tuyển Việt Nam

Thông tin Đình Bắc không bị treo giò chắc chắn là tín hiệu rất tích cực với HLV Kim Sang-sik, nhất là trong bối cảnh chân sút 21 tuổi đang đạt điểm rơi phong độ đầy ấn tượng.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc để lại dấu ấn mạnh mẽ khi giành danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu, khẳng định sự trưởng thành vượt bậc sau hơn một năm thi đấu bùng nổ ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển.

Phong độ ấy tiếp tục được anh duy trì khi trở lại ĐT Việt Nam. Trong trận giao hữu gặp Myanmar mới đây, Đình Bắc vào sân từ ghế dự bị nhưng vẫn để lại dấu ấn với một bàn thắng trên chấm phạt đền, góp phần giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trong màn tổng duyệt trước AFF Cup 2026.

Không chỉ ghi bàn, tiền đạo quê Nghệ An còn mang đến sự khác biệt bằng những pha đi bóng tốc độ, khả năng tạo đột biến ở hành lang cánh cũng như sự tự tin trong các tình huống một đối một. Đây đều là những phẩm chất mà HLV Kim Sang-sik rất cần để làm mới hàng công tuyển Việt Nam.

Ở tuổi 21, Đình Bắc đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh nhất của sự nghiệp. Sau khi trải qua những bài học từ các giải đấu trẻ và tích lũy thêm kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cầu thủ này ngày càng cho thấy sự chững chạc trong lối chơi lẫn tâm lý thi đấu.

Một thông tin cần lưu ý là trước đó, ĐT Việt Nam đã trải qua trận đấu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.Tuy nhiên khi đó, Đình Bắc vẫn thuộc độ tuổi U23, mà án phạt treo giò đã đẩy lên cấp ĐTQG, nên chưa được tính giảm 1 trận treo giò.

Việc Đình Bắc không phải ngồi ngoài vì án treo giò giúp HLV Kim Sang-sik có thêm một quân bài quan trọng trong bối cảnh tuyển Việt Nam hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Với khả năng chơi tốt ở nhiều vị trí trên hàng công, từ tiền đạo cánh đến trung phong, Đình Bắc hứa hẹn sẽ mang đến nhiều phương án chiến thuật cho ban huấn luyện.

AFF Cup luôn là sân khấu để những ngôi sao mới khẳng định tên tuổi. Với phong độ đang lên rất cao cùng sự tự tin sau chuỗi màn trình diễn ấn tượng gần đây, Đình Bắc được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nhân tố nổi bật nhất của tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Bởi vậy, thay vì phải tiếc nuối vì một án treo giò không tồn tại, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi tiền đạo trẻ này xuất hiện ngay từ những trận đầu tiên và tiếp tục mang đến nguồn năng lượng mới cho hàng công của đội tuyển Việt Nam trên hành trình chinh phục AFF Cup 2026.

Tất nhiên ở khía cạnh khác, việc án treo giò không được áp dụng ở AFF Cup 2026 lại tạo ra lo lắng cho... Asian Cup 2027. Bởi Asian Cup 2027 là sân chơi khó khăn hơn, ĐTVN khi đó sẽ cần có lực lượng mạnh nhất. Còn AFF Cup 2026, đặc biệt là 2 trận gặp Timor Leste cùng Singapore, được đánh giá không quá khó với ĐT Việt Nam.