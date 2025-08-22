Rộ tin Chủ tịch LĐBĐ Malaysia có nguy cơ mất chức vì chuyện nhập tịch

Người hâm mộ Malaysia đang bàn tán về tương lai của Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) Datuk Joehari Ayub (nhiệm kỳ 2025-2029), người mới nhậm chức chưa đầy 6 tháng và đẩy mạnh việc nhập tịch.

Từ tháng 2-2025, Joehari kế nhiệm ông Tan Sri Hamidin Amin, trở thành Chủ tịch FAM thứ 8 và nhanh chóng gây chú ý với chiến dịch nhập tịch rầm rộ, đưa gần 10 cầu thủ gốc Âu, Mỹ vào tuyển Malaysia. Kết quả là chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Chính sách nhập tịch mạnh mẽ giúp Malaysia thắng Việt Nam 4-0

Tuy nhiên, việc trung vệ Argentina Facundo Garces vô tình tiết lộ chỉ có cụ nội là người Malaysia đã khiến dư luận nghi ngờ tính hợp pháp của quá trình nhập tịch. Bởi quy định của FIFA, những trường hợp có bố, mẹ, ông hoặc bà mang quốc tịch mới được nhập tịch lập tức.

Ngay sau đó, Garces đã đăng bài để nhanh chóng đính chính, gọi đây là "lỗi đánh máy" và khẳng định ông bà là người Malaysia.

Chủ tịch Joehari nguy cơ mất ghế

Theo New Straits Times, tin đồn ông Joehari sắp mất ghế đang lan rộng, trong khi nhiều quan chức FAM giữ im lặng, còn Phó chủ tịch Datuk Yusof Mahadi, ứng viên tạm quyền, đã tiết lộ ngắn gọn: "Hãy đợi đến tuần sau".

Chuyên gia thể thao Datuk Dr Pekan Ramli cho rằng việc Joehari được bầu không qua cạnh tranh từng nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Tuy nhiên, khi cựu Chủ tịch Hamidin được phong làm Chủ tịch danh dự, dư luận bắt đầu hoài nghi về sự minh bạch của liên đoàn.

Việc này giống kịch bản từng buộc ông Hamidin phải rời ghế trước đó. Ông cảnh báo nếu chiếc ghế chủ tịch chỉ mang tính hình thức, bóng đá Malaysia sẽ phải trả giá.