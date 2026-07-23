Rộ tin Chủ tịch LĐBĐ Argentina bị bắt, thu giữ điện thoại, AFA lên tiếng

LĐBĐ Argentina bác tin Chủ tịch Claudio Tapia bị bắt tại Mỹ.

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ro-tin-chu-tich-ldbd-argentina-bi-bat-thu-giu-dien-thoai-afa-len-tieng-a652354.html