Rò rỉ ảnh Mbappe "khóa môi" mỹ nhân Tây Ban Nha trên du thuyền, tự lái xế hộp đưa nàng đi ăn

Mbappe đưa mỹ nhân Ester Exposito đi ăn tối lãng mạn tại Madrid.

Sau khi khép lại kỳ nghỉ hè ngọt ngào tại Sardinia và Ibiza, tiền đạo Kylian Mbappe của Real Madrid và nữ diễn viên người Tây Ban Nha Ester Expósito là đang tiếp tục dành trọn thời gian bên nhau tại thủ đô Tây Ban Nha.

Trước đó, giới săn ảnh đã ghi lại nhiều khoảnh khắc cặp đôi có những hành động tình tứ, thậm chí trao nhau nụ hôn đắm đuối khi cùng tắm nắng và tham gia các hoạt động thể thao như chèo ván SUP trên du thuyền ngoài khơi Sardinia. Mối quan hệ giữa chân sút tuyển Pháp và mỹ nhân phim Élite được cho là bắt đầu từ đầu năm 2026. Đáng chú ý, vì tình yêu dành cho bạn gái, Mbappé thậm chí đã đi học lái xe để có thể tự tay cầm lái chở người đẹp dạo phố Madrid.

Mbappe hẹn hò lãng mạn với diễn viên Tây Ban Nha(Ảnh: pulsesportsnigeria)

Cả hai bị bắt gặp trên du thuyền(Ảnh: pulsesportsnigeria)

Mbappe lái xe đưa bạn gái đi ăn (Ảnh: pulsesportsnigeria)

Theo thông tin từ tạp chí Diez Minutos, sau những ngày nghỉ dưỡng trên du thuyền, Mbappé đã trở lại tập trung cùng Real Madrid vào ngày 10/8. Việc không có tên trong danh sách thi đấu trận cúp Teresa Herrera tại A Coruña một ngày sau đó đã tạo điều kiện cho ngôi sao người Pháp tận hưởng trọn vẹn một buổi tối lãng mạn bên người thương.

Cả hai cùng nhau đi ăn (Ảnh: pulsesportsnigeria)

(Ảnh: pulsesportsnigeria)

Cả hai bị bắt gặp cùng xuất hiện tại Don Lay – nhà hàng nằm ở khu phố thượng lưu Salamanca, Madrid. Cặp đôi đã có buổi tối dùng bữa riêng tư kéo dài hai tiếng đồng hồ. Tạp chí Diez Minutos cho biết, dù Ester Expósito xuất hiện khá kín tiếng lúc mới đến, nhưng sau đó cô đã rời nhà hàng với nụ cười rạng rỡ trước khi bước lên xe của Mbappé. Tờ báo này nhận định, đây là minh chứng rõ nét cho thấy mối tình giữa siêu sao bóng đá và mỹ nhân Tây Ban Nha đang trong giai đoạn vô cùng ngọt ngào.