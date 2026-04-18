Rimario “dỗi” bỏ CLB Thanh Hoá về quê, đội bóng xứ Thanh chồng chất khó khăn, phải dùng cả thủ môn chơi tiền đạo

CLB Đông Á Thanh Hóa vừa đón nhận thông tin không vui khi tiền đạo ngoại binh Rimario Gordon bất ngờ chia tay đội bóng ngay trước giai đoạn quan trọng của V.League 2025/2026, khiến lực lượng vốn đã sứt mẻ của đội bóng xứ Thanh càng thêm khó khăn.

Chiều 17/4, Rimario Gordon đăng tải lời chia tay trên trang cá nhân với nội dung cảm ơn người hâm mộ Thanh Hóa và khép lại quãng thời gian gắn bó cùng đội bóng. Tiền đạo này được cho là không hài lòng với khó khăn chung của đội bóng và chấp nhận trở về nhà nghỉ ngơi thay vì thi đấu tiếp.

Rimario Gordon chia tay CLB Thanh Hoá giữa lúc khó khăn (Ảnh: Đông Á Thanh Hoá)

Việc chia tay ngoại binh chủ lực diễn ra vào thời điểm Thanh Hóa đang gặp rất nhiều khó khăn về nhân sự khi Đoàn Ngọc Hà, Damoth Thongkhamsavth, Doãn Ngọc Tân đều bị treo giò do nhận đủ 3 thẻ vàng ở trận gặp Sông Lam Nghệ An ở vòng 19 V.League.

Đội bóng của HLV Mai Xuân Hợp thời gian gần đây liên tục thiếu người vì chấn thương và biến động lực lượng, khiến ban huấn luyện phải tính tới nhiều phương án bất đắc dĩ. Thậm chí, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng còn sẵn sàng được bố trí đá tiền đạo nếu đội bóng cần, cho thấy mức độ thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng tại sân Thanh Hóa.

Xuân Hoàng sẵn sàng cho phương án lên đá tiền đạo (Ảnh: Đông Á Thanh Hoá)



