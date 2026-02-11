Ribery có tên trong 'Hồ sơ Epstein'

Trong “Hồ sơ Epstein”, tên của cựu ngôi sao Bayern Munich, Franck Ribery (42 tuổi) xuất hiện. Epstein là tỷ phú bị cáo buộc điều hành một mạng lưới bóc lột tình dục trẻ vị thành niên quy mô lớn và đã tự sát trong tù vào tháng 8/2019, trước khi ra hầu tòa. Tài liệu liên quan đến nhân vật này được gọi là "Hồ sơ Epstein", có liên quan tới nhiều người nổi tiếng và giới thượng lưu.

Tên của cựu cầu thủ Bayern Munich xuất hiện trong một tài liệu đã được ẩn danh đề năm 2019 được tìm thấy trong các hồ sơ của tội phạm tình dục người Mỹ và do Bộ Tư pháp Mỹ công bố. Tài liệu cũng nhắc tới Sylvain Cormier, luật sư của Karim Benzema và là đồng đội cũ của Ribéry.

Theo tờ Leparisien (Pháp), tài liệu này nêu rằng việc Ribery “thuộc về thế giới mại dâm là điều không còn gì phải nghi ngờ” và cho rằng cựu cầu thủ 42 tuổi đã “cố gắng hành hung” một phụ nữ khi cô đang “ở trong khu vườn nhà mình”.

Franck Ribery liên quan tới "Hồ sơ Epstein"

Tờ Bild (Đức) cho biết một phụ nữ người Pháp đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng Mỹ. Trong bức thư dài 38 trang, bà đưa ra các cáo buộc nhằm vào tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Đồng thời, người phụ này mô tả một tình huống được cho là liên quan đến Ribery, trong đó ngôi sao bóng đá bị cáo buộc đã cố gắng đánh bà. Vụ việc bị cho là này không liên quan đến Epstein.

Người phụ nữ sống tại thành phố Morlaix (Pháp) đã gửi bức thư vào tháng 11/2019 cho Bộ trưởng Tư pháp Mỹ khi đó là William Barr, tức 3 tháng sau khi Epstein qua đời. Theo tờ Bild (Đức), giống như các trường hợp nạn nhân tiềm năng khác của tội phạm ấu dâm này, tên của người phụ nữ đã bị che trong các "Hồ sơ Epstein" mới được công bố.

Người phụ nữ này cho biết không còn cảm thấy an toàn tại Pháp, đề nghị FBI điều tra và xin tị nạn tại Mỹ. Bức thư đã được các cơ quan Mỹ dịch sang tiếng Anh, bản gốc hiện không thể truy cập.

Người phụ nữ cáo buộc rằng Ribery từng cố gắng đánh bà trong khu vườn nhà mình. Cảnh sát được cho là đã can thiệp và Ribery bị mô tả là có hành vi đe dọa. Thời điểm xảy ra vụ việc bị cáo buộc dường như đã bị che đi. Lý do vì sao Ribery muốn hành hung cũng không được nêu rõ trong thư.

"Tỷ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein

Người phụ nữ không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Ribery từng liên hệ với mạng lưới của Epstein. Tuy nhiên, bà viết rằng bản thân mình là nạn nhân của tội phạm tình dục này, vì thế tài liệu mới xuất hiện trong “Hồ sơ Epstein”.

Tờ Leparisien khẳng định việc một cái tên đơn thuần xuất hiện trong các tài liệu được công bố không đủ để kết luận rằng đã có hành vi sai trái xảy ra. Ở thời điểm hiện tại, không có bất kỳ thủ tục pháp lý nào nhắm vào Franck Ribéry.

Brusa Carlo Alberto, luật sư đại diện cho Franck Ribery, đã có phản ứng quyết liệt sau khi thân chủ của ông bị nêu tên trong các hồ sơ. “Đây là tin giả. Với tư cách là luật sư của ông Ribéry, tôi sẽ có hành động và tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết để trừng phạt những người chịu trách nhiệm cho tin giả này, vốn là một cuộc tấn công vào nhân phẩm của thân chủ tôi và gia đình anh ấy”, luật sư Alberto tuyên bố.

Tại Pháp, Ribéry từng ra tòa cách đây 12 năm. Ribery bị cáo buộc vào năm 2009 đã quan hệ tình dục với một gái mại dâm 17 tuổi tại một khách sạn ở Munich. Tuy nhiên sau đó, Ribery được tuyên trắng án. Ribery luôn khẳng định không biết tuổi thật của cô gái, đồng thời phủ nhận việc “quan hệ tình dục để đổi lấy tiền”.

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vào ngày 31/1 đã công bố hơn 3 triệu trang tài liệu trong hồ sơ điều tra Jeffrey Epstein, kèm theo hơn 2.000 video và 180.000 hình ảnh, được đăng tải trực tiếp trên website của bộ. Đây là một phần trong tổng số khoảng 6 triệu trang đủ điều kiện công bố theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein, ban hành sau áp lực lớn từ dư luận và Quốc hội.

Do quy mô đồ sộ, DOJ chưa thể hoàn tất đúng hạn, đồng thời phải rà soát kỹ để bảo vệ danh tính nạn nhân và tránh ảnh hưởng đến các cuộc điều tra đang diễn ra. Nhiều nội dung bị che mờ, bao gồm thông tin cá nhân nạn nhân, dữ liệu y tế, hình ảnh nhạy cảm và tài liệu liên quan đến xâm hại trẻ em.

Một số hồ sơ mới hé lộ mối liên hệ giữa Epstein với các nhân vật nổi tiếng, song DOJ khẳng định không ưu ái cá nhân nào và cam kết tiếp tục công bố minh bạch, đặt quyền lợi nạn nhân lên hàng đầu.