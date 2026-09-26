Revive Thể Thao: Lựa chọn của vận động viên chuyên nghiệp

Khi đổ mồ hôi, cơ thể mất nước và điện giải. Với cường độ tập luyện cao, VĐV cần nhiều hơn một ly nước lọc. Revive Thể Thao đồng hành bù nước, điện giải trong quá trình vận động.

‏Với VĐV chuyên nghiệp, nhu cầu bù nước và điện giải cao hơn do phải tập luyện, thi đấu với cường độ lớn và tiết nhiều mồ hôi. Tuy nhiên, các lựa chọn trên thị trường hiện nay vẫn có những hạn chế nhất định: nước lọc và nước khoáng thông thường khó đáp ứng nhu cầu bù điện giải sau khi mất qua mồ hôi; nước ngọt và nước tăng lực có thể chứa nhiều đường, không phải lựa chọn tối ưu cho quá trình vận động; trong khi các sản phẩm isotonic và điện giải có nguồn gốc nhập khẩu thường đi kèm mức giá cao, công thức chưa chắc phù hợp với nhu cầu vận động thực tế của VĐV chuyên nghiệp Việt Nam.

Revive Thể Thao là lựa chọn của vận động viên chuyên nghiệp

‏Là đối tác chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, Revive Thể Thao không chỉ mang đến một giải pháp bù nước, bù điện giải, mà còn sát cánh cùng các VĐV trong suốt quá trình chuẩn bị đến khi bước vào đấu trường thể thao lớn nhất châu Á. Hoạt động này cũng nối dài hành trình Revive Thể Thao đồng hành cùng thể thao Việt Nam, hỗ trợ toàn diện cho các VĐV, từ việc chăm sóc thể chất đến tiếp thêm động lực tinh thần, để họ vững tin thi đấu và chinh phục bảng vàng thành tích.

‏Revive Thể Thao tự hào đồng hành tiếp sức cùng những chiến binh Việt Nam chinh phục những đỉnh cao mới tại ASIAD 2026





‎Vì sao mất nước luôn đi kèm với mất điện giải?‏

‏Khi vận động, cơ thể tiết mồ hôi để hạ nhiệt, đồng thời mất đi cả nước và các điện giải thiết yếu như Natri, Kali, Clo, Magie. Những khoáng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng cơ thể, điều hòa nhịp tim và hỗ trợ hoạt động của cơ bắp. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghĩ đổ mồ hôi chỉ cần uống nước là đủ. Thực tế, nước lọc chỉ bù lượng chất lỏng đã mất mà không bổ sung điện giải, nên khi vận động cường độ cao, việc chỉ uống nước có thể không đáp ứng đầy đủ nhu cầu bù nước và điện giải của cơ thể.

Khi chơi thể thao hoặc vận động mạnh, cơ thể tiết mồ hôi để hạ nhiệt, kéo theo sự thất thoát một lượng lớn nước và các chất điện giải.

‏Giải pháp bù nước, bù điện giải từ T‏ ‏hực phẩm bổ sung - Nước uống điện giải Revive Thể Thao‏‏

‏Đối với người tập luyện thông thường, thiếu hụt điện giải chủ yếu làm suy giảm thể lực và gián đoạn buổi tập. Song tại môi trường thể thao thành tích cao, nơi ranh giới chiến thắng được tính bằng phần nghìn giây, thiếu hụt điện giải còn là một trong những yếu tố quyết định đến phong độ thi đấu của vận động viên.‏

‏Tại các đấu trường lớn như Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), các vận động viên (VĐV) phải vận động ở ngưỡng cực hạn của thể lực và sức bền. Khi đó, tốc độ mất nước và thất thoát điện giải của các tuyển thủ diễn ra dồn dập hơn gấp nhiều lần so với vận động thông thường. Vì vậy, để duy trì "điểm rơi phong độ", VĐV không những phải uống đủ nước mà còn cần một giải pháp bổ sung vi chất chính xác để phục hồi trạng thái thể lực trong suốt thời gian thi đấu kéo dài. Bởi chỉ một phản ứng chậm do kiệt sức hay một cơn chuột rút bộc phát cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung cuộc. ‏

‎ ‏Revive Thể Thao giúp VĐV bù nước và 7 loại điện giải thiết yếu, hỗ trợ tái lập cân bằng nội môi và duy trì sức bền trong quá trình luyện tập, thi đấu.





‏‏Sở hữu công thức ưu việt dành riêng cho người chơi thể thao với 7 ion bao gồm: Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Cl⁻, Citrate³⁻, Lactate⁻, kết hợp cùng các Vitamin nhóm B (B3 & B6), Revive Thể Thao là sản phẩm đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về bù nước, bù khoáng của VĐV chuyên nghiệp. Nhờ bổ sung đồng thời nước và các khoáng chất thiết yếu, sản phẩm giúp cơ thể nhanh chóng tái lập cân bằng nội môi, hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ chuột rút và duy trì sự dẻo dai trong suốt quá trình tập luyện.‏

‏Sản phẩm của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Cao ốc Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.‏