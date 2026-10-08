Revive Thể Thao: Bí quyết nâng cao sức bền, bứt phá giới hạn của các tuyển thủ quốc gia

Khác với vận động thông thường, những buổi tập luyện và thi đấu cường độ cao của các tuyển thủ quốc gia khiến cơ thể tiêu hao nhiều nước, điện giải và năng lượng hơn qua mồ hôi.

Vì vậy, bổ sung kịp thời các yếu tố này là một phần quan trọng trong chiến lược chăm sóc thể chất, giúp vận động viên duy trì sức bền, hỗ trợ phục hồi và giữ vững phong độ.

‎Mất nước khi vận động: Vì sao vận động viên cần chú ý đến điện giải?

Trong các hoạt động thường ngày như đi bộ, đạp xe hay shopping, cơ thể vẫn sản sinh nhiệt và tiết mồ hôi để tự điều hòa thân nhiệt. Mồ hôi không chỉ chứa nước mà còn mang theo các khoáng chất như natri, kali. Khi lượng nước và điện giải thất thoát tăng lên, cơ thể có thể xuất hiện những biểu hiện như mệt mỏi, tim đập nhanh, giảm tập trung.

Tuy nhiên, với vận động cường độ cao và kéo dài, đặc biệt ở các VĐV thành tích cao, cơ thể phải sản sinh nhiều nhiệt hơn và tiết mồ hôi nhiều hơn để làm mát. Điều này đồng nghĩa với việc lượng nước và khoáng chất thất thoát cũng lớn hơn. Theo các nghiên cứu khoa học, mất nước tương đương khoảng 2% khối lượng cơ thể có thể làm giảm hiệu suất vận động, ảnh hưởng đến sự chú ý và một số chức năng nhận thức.

Vì vậy, bổ sung nước và điện giải trong và sau buổi tập là cần thiết để duy trì cân bằng dịch và điện giải, hạn chế suy giảm thể lực do mất nước, giúp VĐV giữ sức bền, hoàn thành trọn vẹn giáo án và từng bước chinh phục những thành tích mới.

Khi vận động và đổ mồ hôi, cơ thể không chỉ mất nước mà còn thất thoát các chất điện giải, làm ảnh hưởng đến cân bằng nước – điện giải của cơ thể.

Revive Thể Thao, giải pháp bứt phá giới hạn: Bù nước, bù khoáng được tuyển thủ quốc gia lựa chọn

‎Trước ASIAD 20, Kha Thanh Trúc - VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam từng chia sẻ về lịch tập gần như kín tuần với kéo dài từ 6-7 giờ mỗi ngày, kèm theo đó là những đợt tập huấn dài ngày.

Để đáp ứng những buổi tập cường độ cao và kéo dài, các VĐV cần duy trì nền tảng thể lực vững chắc, bên cạnh ý chí và kỷ luật tập luyện.

Với nhu cầu chăm sóc thể trạng của các vận động viên chuyên nghiệp, nước lọc thông thường chỉ có thể giúp bù nước song không thể bù đắp đầy đủ lượng khoáng chất đã mất. Các VĐV cần một giải pháp chuyên biệt để bổ sung đồng thời nước, điện giải và năng lượng khi vận động kéo dài. Trong số đó, Revive Thể Thao là sản phẩm được nhiều tuyển thủ quốc gia tin chọn.

Sở hữu công thức ưu việt kết hợp 7 ion, Vitamin B và Carb, Revive Thể Thao giúp bổ sung nước, muối khoáng và các ion cần thiết trong thời gian ngắn, để VĐV và những người tập luyện thể thao chuyên nghiệp giữ vững phong độ và thành tích tập luyện.

Công thức ưu việt từ Revive Thể Thao giúp các tuyển thủ quốc gia nhanh chóng bổ sung nước, điện giải trong những buổi tập luyện căng thẳng.

Bên cạnh 7 ions bao gồm Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, Citrate3- , Lactate-, sản phẩm còn được bổ sung hàm lượng Carbohydrate vừa đủ nhằm tối ưu hóa việc hấp thu nước và điện giải vào tế bào, đồng thời cung cấp nguồn năng lượng nhẹ cho cơ thể. Thêm vào đó, vitamin B3 và B6 cũng đẩy nhanh quá trình chuyển hóa carbohydrate thành năng lượng, giúp cơ thể sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng bổ sung và duy trì sức vận động bền bỉ trong suốt quá trình tập luyện.

Lựa chọn Revive Thể Thao trong cả chặng đường chuẩn bị và thi đấu tại ASIAD 2026, phụ công Trần Thị Bích Thủy - đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam, đánh giá cao công thức ưu việt của sản phẩm. Theo nữ VĐV, Revive Thể Thao có vị nhẹ, ít ngọt, không ga, mang lại cảm giác dễ chịu và không gây nặng bụng khi uống.

Kết hợp hoàn hảo giữa công thức bù khoáng chuyên sâu cùng sự thấu hiểu nhu cầu vận động thực tế, Revive Thể Thao khẳng định vị thế là giải pháp điện giải tin cậy, đồng hành cùng VĐV trên hành trình bứt phá mọi giới hạn thể lực.

Sản phẩm của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Cao ốc Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.