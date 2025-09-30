Real và Kairat, khi gã khổng lồ đứng cạnh bé hạt tiêu

Tại vòng phân hạng Champions League 2025/26 đêm nay, Real sẽ có chuyến hành quân dài 8.000km từ Madrid tới Almaty của Kazakhstan. Đây chắc chắn là hành trình xa nhất lịch sử giải đấu, thậm chí vượt ra ngoài châu Âu bởi điểm đến thuộc về châu Á. Trong quá khứ, chưa có trận đấu nào tại Cúp C1/Champions League diễn ra ở một nơi xa về phía đông như vậy.

Lý do bởi Kairat đã tạo nên câu chuyện cổ tích khi đăng quang ở Giải Ngoại hạng Kazakhstan mùa 2024 với 1 điểm nhiều hơn đối thủ Astana, tiếp tục vượt qua Olimpija Ljubljana của Slovenia, KuPS của Phần Lan, Slovan Bratislava của Slovakia và cuối cùng là Celtic (Scotland) để lần đầu trong lịch sử góp mặt ở giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Kairat được thành lập năm 1954 khi Kazakhstan là một phần của Liên Xô. Họ là CLB của Kazakhstan duy nhất chơi ở giải đấu hàng đầu Liên Xô trong 24 mùa tồn tại của giải đấu (từ năm 1936 đến năm 1991), với thành tích tốt nhất là vị trí thứ bảy năm 1986. Sau khi Kazakhstan độc lập (1991), Kairat chơi ở Giải Ngoại hạng Kazakhstan và bốn lần lên ngôi vô địch. Trước năm 2002, bóng đá Kazakhstan là thành viên của LĐBĐ châu Á (AFC), sau đó mới chuyển sang LĐBĐ châu Âu (UEFA). Đó là lý do Kairat xuất hiện ở Champions League.

Xét về lịch sử, Kairat quá khiêm tốn so với Real, đội bóng thành lập năm 1902 và tham dự đầy đủ mọi mùa giải La Liga từ năm 1929. Họ cũng vô địch Tây Ban Nha nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác, với 36 lần đăng quang.

Đó cũng chỉ là một phần của bộ sưu tập 133 danh hiệu lớn nhỏ trong suốt lịch sử 123 năm lịch sử, đạt trung bình hơn một danh hiệu mỗi mùa. Đáng kể nhất là 15 chiếc Cúp C1/Champions League, kỷ lục đưa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lên ngôi vị ông vua châu Âu.

Với Kairat, đội đã giành tổng cộng 19 danh hiệu, chiếc cúp châu lục duy nhất là Cúp Đường sắt Châu Âu năm 1971. Giải này ít được biết đến và tổ chức cũng không thường xuyên, lại diễn ra theo nhiều thể thức khác nhau. Bây giờ Kairat mới hít thở bầu không khí sang trọng của Champions League lần đầu tiên.

Trong khi đó, Real bước vào mùa giải thứ 56 (kỷ lục của giải đấu) và đã chơi 502 trận và giành chiến thắng 301 trận, ghi 1.101 bàn thắng. Đội bóng của Xabi Alonso đang theo đuổi giấc mơ vô địch thứ 16 với đội hình được định giá khoảng 1,4 tỷ euro, mà nếu điều chỉnh theo lạm phát, con số này tương đương 2,7% GDP của Kazakhstan khi nước này độc lập năm 1991. Phía bên kia, tổng giá trị đội hình của Kairat ước tính chỉ 13 triệu euro, chưa bằng một nửa mức lương hàng năm của Kylian Mbappe.

Tuy nhiên trong bóng đá, tiền bạc, danh tiếng và lịch sử không đảm bảo chiến thắng 100%. Những người Kairat đã rất vui mừng khi nhận được lá thăm mang tên Real, và hôm nay, họ sẽ bước ra Sân vận động Trung tâm Almaty để đối đầu với gã khổng lồ của châu Âu. Với họ, đây đã là một chiến thắng lớn.