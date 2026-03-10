Real Madrid tổn thất lực lượng trước đại chiến Man City

Álvaro Carreras không thể góp mặt

Theo thông tin mới nhất từ đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, hậu vệ cánh Álvaro Carreras sẽ không thể góp mặt ở trận lượt đi gặp Man City (rạng sáng 12-3) vì vấn đề ở vùng bắp chân.

Trước đó, cầu thủ này gặp chấn thương sau pha va chạm mạnh trong trận thua của Real Madrid trước Getafe tại La Liga và đã phải nghỉ tập suốt tuần qua.

Álvaro Carreras là cái tên mới nhất trong danh sách chấn thương của Real Madrid

Với tình hình hiện tại của Carreras, ban huấn luyện "Los Blancos" buộc phải tính đến các phương án thay thế ở hành lang cánh trái. Lựa chọn khả thi nhất lúc này là Ferland Mendy, người cũng đã có nhiều kinh nghiệm đối đầu nửa xanh thành Manchester.

Trong khi đó, chân sút hàng đầu Real Madrid là Kylian Mbappé chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Tiền đạo người Pháp vừa trở lại trung tâm huấn luyện sau thời gian ngắn vắng mặt. Tuy nhiên, anh chỉ có thể tập riêng và chưa tham gia các bài tập chuyên môn với bóng.

Ngoài ra, ngôi sao tuyển Anh Jude Bellingham dù cố gắng hồi phục nhanh chóng vẫn chưa thể tái xuất trong cuộc chạm trán Man City.

Tiền đạo Rodrygo đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật đầu gối và sẽ thi đấu trở lại cho "Kền kền trắng" sau khoảng 1 năm. Một vài cái tên khác cũng vắng mặt là David Alaba, Dani Ceballos và Eder Militao.

Kylian Mbappé sẽ tiếp tục vắng mặt dù đã tập luyện trở lại

Trung vệ Antonio Rudiger trở lại

Ở chiều ngược lại, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha nhận được tín hiệu tích cực khi trung vệ Antonio Rudiger đủ thể lực để có mặt trong đội hình xuất phát.

Sự hiện diện của cầu thủ người Đức mang ý nghĩa quan trọng đối với hàng phòng ngự Real Madrid, đặc biệt khi trực tiếp đối đầu với Erling Haaland, một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất châu Âu hiện nay.

HLV Álvaro Arbeloa cũng sẽ có sự phục vụ trở lại của Dean Huijsen, Franco Mastantuono và Eduardo Camavinga.

Cả 3 cầu thủ đều đã vắng mặt trong trận thắng gần nhất của "Los Blancos" trước Celta Vigo vì vấn đề sức khỏe và thẻ phạt.

Champions League có thể là niềm hy vọng để Real Madrid cứu vãn cả mùa giải

Bầu không khí tại trung tâm huấn luyện Valdebebas của Real Madrid trong những ngày qua khá căng thẳng. Trong bối cảnh "Kền kền trắng" đã thất bại tại Siêu cúp Tây Ban Nha, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và bị Barcelona nới rộng khoảng cách đến ngôi đầu bảng La Liga, thầy trò HLV Álvaro Arbeloa hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc chạm trán sắp tới.

Trước khi các trụ cột có thể trở lại ở trận lượt về trên sân Etihad, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẽ phải tìm cách thích nghi nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng ở đấu trường Champions League.



