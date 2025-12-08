Real Madrid thua thảm, Celta Vigo tạo địa chấn tại Bernabeu

Không chỉ chân sút 21 tuổi Williot Swedberg tỏa sáng sau khi vào sân từ ghế dự bị, màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Ionuț Radu cũng góp phần giúp đội bóng xứ Galicia tạo nên cú sốc cực lớn, chấm dứt chuỗi tám trận bất bại của "Kền kền trắng" tại La Liga.



Real Madrid tấn công phủ đầu Celta Vigo

Trận đấu khởi đầu với thế trận sôi động. Chỉ sau hơn 15 phút, Real Madrid đã có cơ hội rõ ràng đầu tiên khi Jude Bellingham bật cao đánh đầu từ quả phạt góc nhưng không thắng được thủ môn Radu. Ít phút sau, Eder Militao phải lăn xả để ngăn Pablo Duran thoát xuống đối mặt Thibaut Courtois, song trung vệ người Brazil dính chấn thương và buộc phải rời sân.

Mbappe và Vinicius làm chao đảo hàng thủ đội khách nhưng bàn thắng không đến

Đội chủ nhà dồn ép liên tục nhưng gặp bế tắc trước hàng thủ kỷ luật của Celta. Cơ hội ngon ăn nhất đến ở phút 38, khi Vinicius Junior phối hợp cùng Kylian Mbappe rồi kiến tạo cho Arda Güler. Đáng tiếc, cú sút của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trước giờ nghỉ, Vinicius còn một lần thoát xuống dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Radu vẫn là người chiến thắng.

Ngay đầu hiệp hai, Federico Valverde tung cú sút xa cực mạnh song vẫn không thể đánh bại thủ môn đội khách. Trong thế trận Real Madrid dồn toàn lực ép sân, Celta bất ngờ vượt lên dẫn bàn ở phút 54. Sau pha phối hợp bên cánh, Bryan Zaragoza chuyền bóng thuận lợi để Williot Swedberg – vừa vào sân sau giờ nghỉ – thực hiện cú đánh gót cực kỳ tinh tế, đưa bóng nằm gọn trong mành lưới Courtois.

Williot Swedberg (19, trái) đánh gót ghi bàn làm chưng hửng toàn bộ hàng thủ Real Madrid

Chỉ 10 phút sau, Real Madrid rơi vào thế bất lợi khi Fran García nhận thẻ vàng thứ nhì phải rời sân, khiến đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người. Dù vậy, đoàn quân của HLV Xabi Alonso vẫn miệt mài tấn công. Mbappé suýt gỡ hòa với cú lốp bóng vượt qua hàng thủ nhưng bóng lại bay vọt xà, còn cú đá phạt sát vòng cấm của tiền đạo người Pháp lại bị Radu cản phá. Phút 86, Gonzalo có cơ hội đánh đầu từ quả tạt của Aurélien Tchouaméni nhưng cũng không thể tìm thấy bàn thắng.

Real Madrid nhận tổng cộng 3 thẻ đỏ, 7 thẻ vàng

Ở phút bù giờ 90+1, trọng tài Quintero González còn rút thẻ đỏ trực tiếp với Carreras trên sân vì và với Endrick trên băng ghế dự bị Real Madrid đều vì lỗi phản ứng. Valverde và Rodrygo may mắn hơn chỉ phải nhận thẻ vàng.

Không lâu sau, Celta hoàn tất chiến thắng 2-0 ở phút 90+4 khi Swedberg ghi bàn ấn định tỉ số sau một pha phối hợp đẹp mắt, lừa bóng qua cả thủ môn Courtois để ghi bàn trước khung thành trống.

Swedberg đành bại thủ môn Courtois lần thứ hai trong trận

Không chỉ đứt mạch tám trận bất bại tại La Liga, Real Madrid còn phải nhận trận thua đầu tiên tại sân nhà mùa này. Cú vấp khó tin trước Celta Vigo trong trận đấu có đến 3 thẻ đỏ, 7 thẻ vàng (Celta chỉ có 1 thẻ vàng) khiến Real Madrid kém Barcelona 4 điểm trên bảng xếp hạng, sau khi chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Sức ép bắt đầu đổ dồn lên vai HLV Xabi Alonso.