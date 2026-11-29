Chuỗi 10 trận toàn thắng của thầy trò HLV Jose Mourinho bị chặn đứng theo kịch bản khó tin ngay trên thánh địa Santiago Bernabeu, khi Real Madrid để thua 1-2 trước Alaves trong ngày Jude Bellingham nhận thẻ đỏ và đội bóng Hoàng gia bỏ lỡ cơ hội bám đuổi ngôi đầu La Liga.

Bước vào cuộc tiếp đón Alaves tại vòng 14 La Liga 2026/27 với hành trang là mạch 10 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, Real Madrid tràn đầy tự tin hướng tới cột mốc thắng 7 trận sân nhà liên tiếp đầu mùa lần đầu tiên kể từ chiến dịch 2010/11.

Niềm cảm hứng ấy càng được nhân lên khi Jude Bellingham trở lại đội hình xuất phát, có lần ra sân thứ 159 trong màu áo Real Madrid, san bằng kỷ lục của huyền thoại David Beckham về số lần khoác áo đội bóng Hoàng gia của một cầu thủ người Anh.

Toni Martinez đánh bại thủ thành Thibaut Courtois, mở tỷ số cho Alaves.

Ngay những phút đầu, bộ ba tấn công Bellingham, Kylian Mbappe và Vinicius Junior đã tạo ra pha phối hợp sắc nét, buộc thủ thành Antonio Sivera phải trổ tài cứu thua sau cú dứt điểm chéo góc của Vinicius. Thế nhưng, khi thế trận đang nằm trong tầm kiểm soát, sai lầm cá nhân ở hàng phòng ngự đã khiến đội chủ nhà trả giá đắt.

Phút 22, từ một tình huống bóng dài không quá phức tạp, trung vệ trẻ Dean Huijsen chuyền về quá non, tạo điều kiện để Toni Martinez cướp bóng, vượt qua thủ thành Thibaut Courtois rồi dứt điểm vào lưới trống. Nỗ lực lùi về cản phá của Ibrahima Konate không thể cứu thua cho đội chủ nhà. Alaves bất ngờ vượt lên dẫn trước ngay trong cơ hội rõ rệt đầu tiên.

Bàn thua bất ngờ đẩy Real Madrid vào thế phải rượt đuổi. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Jose Mourinho, "Kền kền trắng" gia tăng sức ép nhưng liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc trong phần còn lại của hiệp 1.

Cú đánh đầu hiểm hóc của Bellingham bị hậu vệ Nahuel Tenaglia phá ngay trên vạch vôi, pha bắt vô-lê sau đường chuyền của Arda Guler đi vọt xà, còn cú sút rìa vòng cấm của Mbappe bị hàng thủ Alaves cản phá. Trước hàng thủ 5 người bọc lót kín kẽ của đội khách, Real Madrid đành bước vào giờ nghỉ với bất lợi về tỷ số. HLV Mourinho cũng nhận thẻ vàng vì phản ứng với trọng tài.

Sang hiệp hai, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lập tức điều chỉnh nhân sự khi tung Yan Diomande và Bernardo Silva vào sân thay Brahim Diaz cùng Aurelien Tchouameni. Dẫu vậy, lối chơi của đội chủ nhà vẫn thiếu đi sự đột biến cần thiết, trong khi những khoảng trống nơi hậu phương bắt đầu lộ ra. Sau khi bàn thắng của Abde Rebbach bị từ chối vì lỗi việt vị, hàng thủ mất tập trung của Real Madrid tiếp tục sụp đổ ở phút 61.

Trong bối cảnh khán đài Bernabeu đang la ó quyết định rút Arda Guler rời sân, Angel Perez thoát xuống đón đường chọc khe của Mariano Diaz, vượt qua sự truy cản của Cucurella và Huijsen, lừa qua Courtois rồi đưa bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho Alaves.

Angel Perez ăn mừng bàn thắng cho Alaves trước sự thất vọng của các cầu thủ Real Madrid.

Bị dồn vào chân tường, Real Madrid dồn toàn lực tấn công và tìm thấy hy vọng chỉ 8 phút sau đó. Từ một tình huống phạt góc, Bellingham làm tường thuận lợi để Mbappe dứt điểm gọn gàng tung nóc lưới Sivera, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Những phút cuối trận chứng kiến sức ép liên tục từ đội chủ nhà với hàng loạt quả tạt từ hai biên. Tiền đạo vào sân thay người Carlos Espi có liên tiếp cơ hội ngon ăn, nhưng hết bị Sivera cản phá lại đưa bóng dội cột dọc sau cú đánh đầu cận thành.

Bi kịch của đội bóng Hoàng gia khép lại ở phút 88. Bellingham ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Nicolás Valentini, khiến trọng tài Soto Grado ban đầu chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông xác định tiền vệ người Anh đã ngã vờ, hủy quyết định thổi phạt đền và rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu của cầu thủ này.

Bellingham bị truất quyền thi đấu ở phút 88.

Chơi thiếu người trong những phút cuối, Real Madrid đành bất lực nhìn Alaves giành chiến thắng sân khách thứ ba trong 21 lần đối đầu tại Bernabeu. Thất bại đầu tiên sau chuỗi 10 trận toàn thắng cũng chấm dứt thành tích bất bại trên sân nhà của thầy trò Mourinho mùa này.

Real Madrid hiện có nguy cơ bị Barcelona nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm nếu đối thủ giành chiến thắng ở trận đấu còn lại, trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia chuẩn bị bước vào chuỗi trận làm khách đầy giông bão trước Real Sociedad, Athletic Bilbao và Arsenal.