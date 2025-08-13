Real Madrid phản đối mang các trận La Liga đến Mỹ

Nếu trận Villarreal và Barcelona được cấp phép diễn ra tại Mỹ sẽ lần đầu tiên một trận La Liga diễn ra bên ngoài Tây Ban Nha.

Hôm thứ Hai, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã chấp thuận yêu cầu tổ chức một trận đấu La Liga tại Miami (Mỹ). Cụ thể trận Villarreal tiếp đón Barcelona ở vòng 17 La Liga, dự kiến diễn ra vào cuối tuần ngày 20-12-2025, được tổ chức tại sân vận động Hard Rock của Miami, thay vì sân Estadio de La Ceramica của Villarreal. RFEF xác nhận họ sẽ chuyển yêu cầu lên UEFA để bắt đầu các thủ tục xin phép của FIFA, theo đúng quy định về các trận đấu quốc tế và các quy tắc hiện hành. Vì vậy, trận đấu chỉ có thể diễn ra nếu UEFA và FIFA chấp thuận yêu cầu này.

Nhưng Real Madrid tuyên bố họ đã có hành động để ngăn chặn trận đấu ngày 20-12 diễn ra tại Mỹ. “Biện pháp này, được thực hiện mà không có thông báo trước hoặc tham vấn các CLB tham gia giải đấu, vi phạm nguyên tắc cơ bản về nguyên tắc có đi có lại về lãnh thổ, áp dụng trong các giải đấu 2 lượt trận (một trận trên sân nhà và trận còn lại trên sân nhà của đối phương), làm đảo lộn sự cân bằng về mặt cạnh tranh và mang lại lợi thế thể thao không đáng có cho các CLB đăng ký”, Real Madrid cho biết, và nhấn mạnh trận đấu sẽ tạo ra “một tiền lệ không thể chấp nhận được, mở đường cho các ngoại lệ dựa trên lợi ích phi thể thao, rõ ràng ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của thể thao và có nguy cơ làm hỏng giải đấu. Nếu đề xuất này được thực hiện, hậu quả của nó sẽ nghiêm trọng đến mức có thể trở thành một bước ngoặt trong thế giới bóng đá”.

Real Madrid cho biết họ đã yêu cầu FIFA, UEFA và cơ quan thể thao hàng đầu của Tây Ban Nha không cấp phép cho trận đấu tại Mỹ. “Bất kỳ thay đổi nào mang tính chất này, trong mọi trường hợp, phải có sự đồng thuận rõ ràng và nhất trí của tất cả các CLB tham gia giải đấu, cũng như tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc gia và quốc tế quản lý việc tổ chức các giải đấu chính thức”, Real Madrid cho biết.

Trong khi đó, nhóm người hâm mộ bóng đá toàn châu Âu Football Supporters Europe (FSE) cho biết họ đang “liên lạc” với các thành viên, các bên liên quan đến bóng đá, các nhóm bị ảnh hưởng và các tổ chức đối tác để “cùng nhau chống lại mối đe dọa mới nhất đối với bản chất của bóng đá”. FSE nhấn mạnh: “Chúng tôi đang theo dõi tác động rộng lớn hơn đối với bóng đá trong sự quan ngại cao nhất. Việc chuyển các trận đấu khỏi lãnh thổ quốc gia sẽ ảnh hưởng đến cốt lõi của mối quan hệ giữa người hâm mộ và đội bóng, phá vỡ mối liên kết thiết yếu giữa các CLB và cộng đồng của họ”.

Trước đó, FSE cũng chỉ trích một động thái tương tự của giải vô địch Italy (Serie A) khi tổ chức một trận đấu ở nước ngoài. Liên đoàn bóng đá Italy cho biết vào tháng 7 rằng một kế hoạch đang được triển khai để tổ chức trận đấu Serie A giữa AC Milan và Como tại thành phố Perth của Australia vào tháng 2-2026.