Real Madrid may mắn thoát hiểm tại Celta Vigo

Bàn thắng phút bù giờ của Federico Valverde giúp Real Madrid thắng 2-1 tại Celta Vigo.

Real Madrid đang tìm cách tránh chuỗi 3 trận thua liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2018, và cần một chút may mắn để giành trọn 3 điểm. Họ vươn lên dẫn trước ở phút 11 khi cú sút của Aurelien Tchouameni từ ngay trong vòng cấm khiến thủ môn Celta không kịp phản ứng. Tuy nhiên, tiền đạo giàu kinh nghiệm của Celta, Borja Iglesias đã gỡ hòa cho đội chủ nhà với bàn thắng thứ 3 của anh trong 4 trận đấu ở phút 25. Trong khi, người đá cặp với Iglesias trên hàng công là Iago Aspas đã không may mắn khi cú sút của anh chạm cột dọc bật ra 2 phút trước khi trận đấu kết thúc.

Cả 2 đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định, nhưng một chút may mắn ở những giây cuối cùng đã mang lại chiến thắng cho Real Madrid. Cú sút từ ngoài vòng cấm của Valverde đã đổi hướng đột ngột khiến thủ môn Ionut Radu không có cơ hội cản phá. “Thật đau lòng vì đó là những phút cuối cùng. Hơi bực bội một chút”, Iglesias nói.

Trong khi, HLV Alvaro Arbeloa gọi Valverde là “mẫu cầu thủ Real Madrid lý tưởng” sau khi tiền vệ này ghi bàn thắng quyết định giúp đội bóng tiếp tục cạnh tranh chức vô địch La Liga. “Fede là tất cả những gì một cầu thủ Real Madrid cần có”, Arbeloa nói với Real Madrid TV sau trận đấu. “Cậu ấy có tinh thần của huyền thoại CLB như Juanito. Cậu ấy có phẩm chất mà những cầu thủ vĩ đại trong lịch sử của chúng ta từng có, và hôm nay cậu ấy đã gánh vác cả đội trên vai”.

HLV Alvaro Arbeloa hy vọng chiến thắng giúp Real Madrid tiếp tục cạnh tranh chức vô địch La Liga.

Chiến thắng này thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona, ​​đội đã làm khách trên sân của Athletic Bilbao vào thứ Bảy, xuống chỉ còn một điểm. “Không có cách nào tốt hơn để kỷ niệm 124 năm thành lập CLB tốt nhất thế giới”, Arbeloa nói, đề cập đến lễ kỷ niệm của CLB vào thứ Sáu. “Real Madrid chiến đấu chống lại mọi thứ và mọi người. Chúng ta phải ăn mừng điều đó, vì cách các cầu thủ đã chiến đấu”.

Arbeloa đã phải chịu áp lực sau trận thua trước Osasuna vào ngày 21-2, tiếp theo là thất bại bất ngờ 0-1 trên sân nhà trước Getafe hôm thứ Hai, khiến khán giả trên sân Bernabeu la ó phản đối. “Giải đấu vẫn còn dài, còn nhiều điểm cần giành được”, Arbeloa nói hôm thứ Sáu. “Mỗi trận đấu sẽ là một cuộc chiến… Hãy hy vọng đây sẽ là chiến thắng giúp chúng ta vô địch. Nó sẽ chỉ cho chúng ta con đường phía trước”.

Arbeloa cũng ca ngợi tầm ảnh hưởng của các cầu thủ trẻ Thiago Pitarch, Cesar Palacios và Manuel Angel, những người đều ra sân trong trận đấu với Celta trong bối cảnh có tới 9 cầu thủ đội một vắng mặt vì chấn thương và án treo giò. “Bạn đã hỏi tôi về Pitarch hôm trước, và tôi xin nhắc lại, chúng ta phải trân trọng những gì cậu ấy đã làm”, Arbeloa nói. “Đó là tin tuyệt vời. Đã lâu rồi mới có một cầu thủ như vậy, kể từ Gonzalo Garcia và Raul Asencio… Cậu ấy là một cầu thủ của Real Madrid”.

Real Madrid hiện đang chuẩn bị đón tiếp Man.City vào thứ Tư trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League.