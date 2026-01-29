Real Madrid đại bại trước Jose Mourinho, Barca thắng lớn

Benfica gây sốc khi đánh bại Real Madrid tới 4-1, đẩy đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha khỏi tốp 8

Real Madrid tưởng như đã có khởi đầu tốt trước Benfica khi có bàn mở tỷ số từ phút 30. Xuất phát từ đường chuyền của Raul Asencio, Kylian Mbappe đánh đầu đập đất hạ thủ môn Anatoliy Trubin.

Trong thời gian trước đó, chủ nhà Benfica là đội chơi tốt hơn dù không vượt trội về thời gian kiểm soát bóng. Đội bóng của HLV Jose Mourinho áp đảo đối thủ về số lần dứt điểm, các tình huống công thành và tỷ lệ trúng đích.

Chỉ 6 phút sau khi Real Madrid mở tỷ số, Benfica đã có bàn gỡ hoà với tình huống đánh đầu chuẩn xác của Andreas Schjelderup. Chưa dừng lại ở đó, vào phút bù giờ của hiệp 1, Aurelien Tchouameni phạm lỗi với Nicolas Otamendi trong vòng cấm, dẫn tới quả phạt 11 cho Benfica và Pavlidis không lỡ cơ hội đánh bại thủ môn Thibaut Courtois.

Bước sang hiệp 2, Benfica vẫn chơi rất sắc nét và đến phút 54, Schjelderup hoàn tất cú đúp cho riêng mình với pha dứt điểm hiểm hóc vào góc gần, nâng tỷ số lên 3-1.

Ở trận đấu này, hàng tấn công của Real Madrid chơi bế tắc, thiếu sự đột phá. Chính điều này khiến cho các đường lên bóng của Real Madrid trở nên dễ đoán. Tưởng như đội bóng Tây Ban Nha đã hồi sinh với pha làm bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-3 của Mbappe ở phút 57, nhưng họ lại liên tiếp mắc thêm sai lầm.

Ở những phút bù giờ của hiệp 2, Real mất liền 2 cầu thủ gồm Asencio và Rodrygo. Trong thế 9 chống 11, Real Madrid để thủng lưới bàn thứ 4 và đặc biệt, người lập công cho Benfica lại là thủ môn Trubin sau tình huống tham gia tấn công cuối trận.

Thất bại nặng nề 2-4 trước Benfica đẩy Real Madrid xuống vị trí thứ 9, phải chơi 2 trận play-off để quyết tấm vé đi tiếp ở Champions League.

Trong khi Real Madrid đại bại, đại diện khác của Tây Ban Nha là Barca giành chiến thắng đậm 4-1 trước Copenhagen để giành quyền vào vòng knock-out. Ngay phút thứ 4, Viktor Dadason đón đường chọc khe của đồng đội phá lưới Barca. Tuy nhiên trong thời gian còn lại, Yamal và các đồng đội đã thể hiện bản lĩnh với 4 bàn thắng vào lưới đối thủ, ấn định tỷ số chung cuộc 4-1.