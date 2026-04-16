Real Madrid chỉ còn 2,7% cơ hội thoát cảnh trắng tay

Tham vọng vô địch Champions League 2025/26 đã khép lại với Real Madrid sau trận thua trên sân Allianz Arena. Thầy trò huấn luyện viên Alvaro Arbeloa chơi không tệ trong 2 lượt trận nhưng Bayern Munich là đội mạnh hơn. Ở đâu đó, người ta đổ lỗi cho quyết định của trọng tài trong tình huống Camavinga nhận thẻ đỏ, dẫn đến thất bại chung cuộc của "Kền kền trắng".

Song, ngay cả khi Camavinga không bị đuổi khỏi sân, tỷ số vẫn cân bằng và chưa chắc Real đánh bại được Bayern. Đó là sự nghiệt ngã trong bóng đá mà Real phải hứng lấy. Nếu Kền kền trắng làm tốt hơn ở trận lượt đi trên sân Bernabeu, tình thế đã khác. Nếu Camavinga không tự "bắn vào chân" với tình huống câu giờ vô thưởng vô phạt, "Los Blancos" vẫn còn hy vọng.

Hai trận thua trước Bayern đã phơi bày trọn vẹn vấn đề của Real ở mùa giải này. Đó là sự bất ổn.

Real sẽ trắng tay

Đội bóng Hoàng gia bị Barca đánh bại ở trận tranh siêu cúp mùa này. Real thua sốc đội hạng Nhì Albacete và nói lời chia tay với Cúp Nhà vua. Giấc mơ chinh phục thêm một chiếc cúp tai voi danh giá của Kền kền trắng đã đóng sập sau 90 phút nghẹt thở trên sân Allianz Arena. Và giờ đây, đoàn quân của HLV Arbeloa quay lại La Liga, nơi là niềm hy vọng cuối cùng của họ trong việc thoát cảnh trắng tay.

Cơ hội vô địch La Liga 2025/26 của Real đang rất mong manh. Họ đang kém Barca 9 điểm và thua xa về hiệu số bàn bại. Trong 7 vòng còn lại, Real phải thắng tất cả và chờ đợi Barca đánh rơi 10 điểm. Đây là kịch bản có tỷ lệ xảy ra cực thấp, ngay cả khi Real vẫn còn một trận đối đầu trực tiếp với Barca.

Trận El Clasico ngày 11/5 nhiều khả năng định đoạt mùa giải này. Real không thắng Barca, đồng nghĩa cơ hội khép lại. Đoàn quân dưới trướng HLV Arbeloa phải chơi trên sân Camp Nou, nơi mà họ thua trong trận lần làm khách gần nhất tại La Liga. Trong 10 lần đối đầu Barca kể từ tháng 10/2023, Real thắng 4 và thua 6.

Cú đúp của Guler không cứu được Real.

Trước khi nghĩ tới trận El Clasico, Real phải vượt qua Real Betis và Espanyol. Sau đó, Kền kền trắng còn gặp các đối thủ là Real Oviedo, Sevilla và Athletic Bilbao ở 3 vòng cuối. Siêu máy tính của Opta dự đoán Barca nắm đến 97.3% vô địch La Liga mùa này. Khả năng vô địch của thầy trò HLV Arbeloa chỉ là 2.7%.

Đó là sự cay đắng cho một tập thể được kỳ vọng rất cao trước khi mùa giải 2025/26 khởi tranh. Xabi Alonso trở về Madrid và giữ lấy chiếc ghế nóng quyền lực bậc nhất, với tham vọng giúp Kền kền trắng trở lại thế thống trị châu Âu và cả đấu trường Champions League. Thế nhưng, triều đại của Alonso "đứt gánh" giữa mùa.

Sự xuất hiện của Arbeloa trên băng ghế chỉ đạo không mang lại tín hiệu tích cực cho Kền kền trắng, thậm chí còn kéo đội bóng đi lùi. Ở thời điểm HLV Alonso ra đi, Real chỉ kém Barcelona 4 điểm. Nhưng giờ đây, khoảng cách bị bỏ xa hơn. "Los Blancos" đã bị Girona cầm hòa và thua Mallorca trong 2 trận gần nhất tại La Liga.

Sự bất ổn của Real Madrid

Xabi Alonso trở về sân Bernabeu để tiếp quản đội hình có tổng giá trị gần 1,4 tỷ euro, cao nhất trong các CLB ở châu Âu. Kền kền trắng bổ sung Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantueno và Alvaro Carreras - 3 trong số đó chơi ở vị trí phòng ngự, được kỳ vọng giúp Real giải quyết điểm yếu lớn sau những thất bại trong mùa 2024/25.

Marca từng nhận định thế này: "Đội hình Real nhìn bề ngoài là tập thể toàn sao nhưng bên trong là sự hỗn loạn. Họ có quá nhiều ngôi sao tấn công xuất sắc, dẫn đến thừa thãi vì sẽ có vài cái tên không được tin tưởng. Ngược lại, khu vực tiền vệ của Real và hàng phòng ngự không có chất lượng tương xứng so với hàng công".

Thẻ đỏ tai hại của Camavinga khiến Real ôm hận.

HLV Alonso đối diện ngay lập tức với nan đề ở Real - làm sao để sử dụng cùng lúc Mbappe, Vinicius và phát huy trọn vẹn phẩm chất của 2 ngôi sao. Sau đó là bài toán ai sẽ làm tốt vai trò thu hồi bóng và luân chuyển bóng Toni Kroos. Tiếp nữa, sử dụng Bellingham như thế nào để không bị giẫm chân các ngôi sao tấn công của Real cũng là nhức nhối cho HLV Alonso.

HLV Alonso không cố gắng nhồi nhét ngôi sao cho hàng công. Ông trao cơ hội cho Guler, tin dùng Mastantueno để đặt cạnh Mbappe và Vinicius, đó là những nhân tố làm nền, có thể giúp hàng công Real cân bằng. Thế nhưng, đó không phải là vấn đề lớn nhất mà Alonso phải đối diện. Bài toán thật sự đến từ hàng phòng ngự và tuyến giữa Real.

Từ bàn tay của HLV Alonso đến Arbeloa, khu trung tuyến của Kền kền trắng liên tục xoay vòng giữa Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Dani Ceballos, Federico Valverde. Về cuối mùa, Arbeloa trao cơ hội cho tài năng trẻ Thiago Pitarch Pinar. Thiago đá chính ở trận tứ kết lượt đi nhưng chơi tệ. Sau đó, Arbeloa lại phải xoay chuyển với lựa chọn khác cho vị trí tiền vệ.

Khi đối đầu Bayern ở trận đấu cân não, điểm yếu tuyến giữa Real bộc lộ rõ. Họ không thể cầm bóng ở trận lượt đi dù rất muốn áp đặt chủ động, Arbeloa thừa nhận như vậy. Đến 90 phút ở Allianz Arena, Kền kền trắng cầm bóng hơn 33%. Arbeloa trông chờ "làn gió mới" từ Camavinga nhưng tiền vệ người Pháp vào sân và nhận thẻ đỏ sau 8 phút. Đó chính là vấn đề của Real. Và mọi sự bất ổn của Los Blancos phần lớn xuất phát từ hàng tiền vệ.

Hàng phòng ngự của đội bóng Hoàng gia cũng là sự bất ổn từ ngày ngày qua tháng khác. Hậu vệ trái Alvaro Carreras ra sân gần như trọn vẹn từ đầu mùa, ngỡ như là nhân tố ổn định nhất, đáng tin cậy nhất. Nhưng Carreras bị Mihael Olise làm khổ suốt trận lượt đi. Sau đó, khi chơi trận lượt về, Arbeloa không dám sử dụng cựu hậu vệ MU dù chỉ một phút.

Huijsen từng là niềm hy vọng lớn của hàng thủ Real, nay trở thành "tử huyệt" ở trận lượt đi. Đến lượt về, Huijsen cũng ngồi dự bị cả trận. Và rồi, Arbeloa tìm đến Ferland Mendy cho vị trí hậu vệ trái, Militao xung trận để đá cặp trở lại với Rudiger.

Cả 2 trận đấu với Bayern, hàng thủ Real "phá" nhiều hơn những gì hàng công làm được. Mbappe hay Guler có thăng hoa tới đâu cũng không cứu nổi một tập thể Kền kền trắng mong manh và dễ vỡ hơn bao giờ hết. Mundo Deportivo nhắc đến chuyện này và nhận định: "Có quá nhiều sai lầm đang tồn tại trong cách chơi của Real".

Real gục ngã trước Bayern, đồng nghĩa cơ hội bám trụ lâu dài của HLV Arbeloa sẽ khép lại. Mbappe phải lùi lại một bước trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2026. Và nhiều cầu thủ Real, sau khi lộ rõ năng lực đối diện nguy cơ bị thanh lý. Sau thất bại, Real sẽ làm mọi cách để cải thiện chất lượng đội hình và đưa về HLV tốt nhất, đó là điều họ luôn luôn làm ở triều đại của chủ tịch Florentino Perez.

Một cuộc đại thanh lọc chắc chắn sẽ xảy ra ở sân Bernabeu khi mùa giải 2025/26 kết thúc.