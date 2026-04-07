Real Madrid - Bayern Munich: Cuộc đối đầu của "duyên nợ"

Real Madrid gặp Bayern Munich ở lượt đi tứ kết Champions League (2 giờ, 8-4), cuộc chạm trán tại Bernabeu, sẽ tiếp tục nối dài "duyên nợ" giữa 2 đội bóng giàu thành tích bậc nhất châu Âu.

Đây là lần đối đầu thứ 29 của họ tại Champions League, một kỷ lục của giải đấu. Những con số thống kê gần như cân bằng nhưng lịch sử có vẻ đang nghiêng về Real Madrid khi đại diện Tây Ban Nha bất bại 9 trận liên tiếp trước Bayern (7 thắng, 2 hòa).

Bối cảnh hiện tại, dù vậy, lại phản ánh sự khác biệt. Real Madrid bước vào cuộc thư hùng với không ít dấu hỏi về phong độ khi vừa sẩy chân tại La Liga và chịu áp lực trong cuộc đua vô địch giải đấu quốc nội với đại kình địch Barcelona. Tuy nhiên, Champions League từ bao năm qua vẫn luôn được xem là "lãnh địa" riêng của đội bóng Hoàng gia và mùa giải lần này xem ra cũng chẳng phải ngoại lệ. Việc loại ứng viên rất mạnh Man City một cách thuyết phục ở vòng 1/8 cho thấy bản lĩnh và khả năng bùng nổ đúng thời điểm của đoàn quân dưới trướng Alvaro Arbeloa.

Cuộc chiến ở Bernabeu sẽ được định đoạt từ khu trung tuyến. (Ảnh: BUNDESLIGA)

Ở bên kia chiến tuyến, Bayern Munich thậm chí còn đang thể hiện phong độ ổn định và hiệu quả hơn. Dưới thời HLV Vincent Kompany, đội bóng Đức duy trì lối chơi tấn công trực diện, giàu năng lượng. Họ đã ghi tới 32 bàn chỉ sau 10 trận tại Champions League mùa này - minh chứng sống động cho sức mạnh hàng công với mũi nhọn Harry Kane, cầu thủ Anh đầu tiên ghi từ 10 bàn trở lên trong 2 mùa Champions League liên tiếp.

Là nhân vật trung tâm trong lối chơi của Bayern, tiền đạo người Anh tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng và là điểm tựa lớn của toàn đội. Bayern dĩ nhiên không hề phụ thuộc vào Harry Kane khi xung quanh anh còn có nhiều mũi nhọn đáng sợ như Michael Olise, Serge Gnabry hay Luis Diaz, giúp Bayern có thêm nhiều phương án tấn công đa dạng.

Trong khi đó, Real Madrid sở hữu những "vũ khí" có thể định đoạt trận đấu chỉ trong khoảnh khắc. Kylian Mbappe và Vinicius Junior tạo nên cặp đôi tấn công tốc độ và biến hóa bậc nhất châu Âu. Đặc biệt, khả năng bùng nổ ở các trận knock-out luôn là điểm mạnh truyền thống của Real.

Real Madrid nhỉnh hơn về kinh nghiệm và lợi thế sân nhà, nhưng Bayern lại có phong độ và sức tấn công ổn định hơn trong mùa giải này.Trong bối cảnh đó, trận lượt đi nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ, khi cả 2 đều không muốn mắc sai lầm trước trận lượt về.