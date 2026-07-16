Rất nhiều huyền thoại đã nói đừng khiêu khích Messi nhưng Bellingham không nghe và cái kết đắng cay

"Đừng bao giờ đánh thức con thú bên trong Messi".

Đó là lời cảnh báo nổi tiếng mà huyền thoại Thierry Henry từng chia sẻ khi bình luận trên Fox Soccer. Nhớ lại quãng thời gian sát cánh cùng Lionel Messi tại Barcelona, cựu tiền đạo người Pháp tiết lộ trong phòng thay đồ và trên sân tập gần như tồn tại một "luật bất thành văn" mà ai cũng hiểu. "Có một điều với Leo là: đừng bao giờ đánh thức con thú bên trong cậu ấy",

Henry giải thích rằng mỗi khi bị nghi ngờ, bị thách thức hay bị chọc giận, Messi thường không đáp trả bằng lời nói mà bằng thứ khiến đối thủ đau đớn nhất: màn trình diễn trên sân cỏ.

Và sau những gì diễn ra ở bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và tuyển Anh, rất nhiều người hâm mộ lại nhắc đến lời cảnh báo ấy. Khi trận đấu vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0, máy quay truyền hình bắt trọn khoảnh khắc Jude Bellingham và Messi lời qua tiếng lại sau một tình huống trọng tài thổi phạt.

Bellingham lời qua tiếng lại với Messi (Ảnh: Getty)

Đôi bên cự cãi cực căng (Ảnh: getty)

Tiền vệ người Anh liên tục nói điều gì đó với đội trưởng Argentina. Messi đứng lại, nhìn thẳng đối thủ, bĩu môi, khẽ lắc đầu rồi quay đi. Đoạn video chỉ kéo dài vài giây nhưng nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, kéo theo hàng nghìn bình luận có chung một ý: "Đừng chọc giận Messi".

Chính xác thì Bellingham đã cự cãi với Messi về một tình huống phạm lỗì. Và cũng không có bằng chứng cho thấy tiền vệ Real Madrid cố tình khiêu khích siêu sao người Argentina. Nhưng điều xảy ra sau đó khiến người hâm mộ lại nhớ tới lời của Thierry Henry.

Messi bĩu môi sau cuộc tranh luận với Bellingham

Sau khi Anthony Gordon đưa tuyển Anh vượt lên dẫn trước, Messi gần như biến thành một con người khác. Anh liên tục lùi sâu nhận bóng, kéo giãn hàng thủ đối phương, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm và trở thành trung tâm trong mọi đợt tấn công của Argentina. Phút 85, Enzo Fernández sút xa gỡ hòa. Đến phút bù giờ, chính Messi tung đường tạt bóng bằng chân phải chuẩn xác để Lautaro Martínez bật cao đánh đầu ghi bàn quyết định, giúp Argentina thắng ngược 2-1 và giành vé vào chung kết World Cup.

Thực tế, Thierry Henry không phải người duy nhất dành sự dè chừng đặc biệt cho Messi. Pep Guardiola - người từng dẫn dắt Messi ở Barcelona - có câu nói đã trở thành kinh điển: "Khi Messi có bóng, điều tốt nhất bạn có thể làm là cầu nguyện".

Trong khi đó, Sergio Ramos - người nhiều năm đối đầu Messi ở El Clasico - cũng từng thừa nhận sau khi trở thành đồng đội của El Pulga tại PSG: "Tôi đã phải chịu đựng Messi suốt nhiều năm. Giờ tôi mới được tận hưởng cậu ấy".

Đó là lời thú nhận của một trong những trung vệ xuất sắc và máu lửa nhất thế giới, người hiểu rõ cảm giác bất lực khi phải đối đầu với Messi.

Trên sóng BBC, cựu hậu vệ Micah Richards cũng nhiều lần nhận định điều nguy hiểm nhất với các đối thủ không chỉ nằm ở tài năng của Messi, mà còn ở việc vô tình tạo thêm động lực cho anh. Theo Richards, mỗi khi bị nghi ngờ hoặc bị thách thức, Messi thường đáp trả bằng những màn trình diễn ở đẳng cấp cao nhất.

Messi khiến Bellingham phải nhận thất bại cay đắng bằng cách kiến tạo 2 bàn thắng giúp Argentina loại tuyển Anh (Ảnh: Getty)

Bellingham có lẽ không hề nghĩ rằng màn lời qua tiếng lại ấy sẽ trở thành chủ đề được bàn tán sau trận đấu. Nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, người cười sau cùng vẫn là Messi. Anh thêm một lần nữa đưa Argentina vào chung kết World Cup, còn tuyển Anh ngậm ngùi dừng bước sau màn ngược dòng đầy cảm xúc.

Nếu nhìn lại gần hai thập kỷ sự nghiệp của Lionel Messi, lời nhắc của Thierry Henry dường như vẫn luôn đúng: Đừng bao giờ đánh thức "con thú" bên trong Messi.