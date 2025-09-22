Rashford bị HLV Barca trừng phạt vẫn tỏa sáng rực rỡ

Trước trận đấu với Getafe tại La Liga vào rạng sáng nay, tân binh Marcus Rashford được xem là chắc chắn sẽ ra sân ngay từ đầu. HLV Hansi Flick muốn tiếp tục đặt niềm tin vào tiền đạo đã ghi cả 2 bàn thắng trong chiến thắng trước Newcastle vào giữa tuần. Hơn nữa, Lamine Yamal đang chấn thương nên Barcelona không còn nhiều phương án hiệu quả ở cánh.

Tuy nhiên, Rashford bất ngờ bị khỏi đội hình xuất phát của Barcelona. Thay vào đó Hansi Flick chọn bộ ba tấn công Raphinha, Robert Lewandowski và Ferran Torres. Theo tờ Mundo Deportivo, đây là hình phạt mà Flick đưa ra sau khi tiền đạo người Anh đến muộn trong buổi họp chiến thuật gần nhất dù anh chỉ xuất hiện trễ đúng 2 phút so với quy định.

Đây không phải là điều mới mẻ đối với Flick, người luôn kiên định với hình phạt dành cho những cầu thủ đến muộn. Trong quá khứ, chiến lược gia người Đức đã áp dụng hình phạt tương tự đối với các cầu thủ như Jules Kounde, Inaki Pena và gần nhất là Raphinha, một trong những ứng cử viên giành giải Quả bóng vàng 2025.

Rashford phải ngồi dự bị ở hiệp 1

Với việc Rashford không ra sân ngay từ đầu và Lamine Yamal bị chấn thương, Flick đã quyết định để cả Ferran và Lewandowski cùng đá chính và họ đã thể hiện dấu ấn. Đặc biệt, Ferran Torres ghi cả 2 bàn đầu cho Barcelona. Đầu tiên, tiền đạo người Tây Ban Nha sút chéo góc mở tỷ số và sau đó, anh thắng thủ môn Getafe ở pha đối mặt.

Vào hiệp 2, Rashford đã được tung vào sân. Anh lập tức để lại điểm nhấn với pha kiến tạo làm nên bàn thắng thứ 3. Nhận đường chuyền cực sáng của tiền đạo người Anh, Olmo đơn giản là đưa bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 3-0. Như vậy, 4 trận gần nhất Rashford đều tỏa sáng. Anh có 2 kiến tạo và 2 bàn thắng để giúp Barcelona toàn thắng cả 3 trận, ghi tới 11 bàn ở giai đoạn này.