Rapper từng hợp tác "cực cháy" với Sơn Tùng, làm DJ đám cưới Brooklyn, nay lên tiếng bênh vực nhà Beckham giữa drama bất hoà

Ít ai biết, Snoop Dogg - người quen mặt với fan Việt khi từng hợp tác cùng Sơn Tùng M-TP qua bản hut "Hãy trao cho anh" - đã từng đảm nhận vai trò DJ trong đám cưới của Brooklyn Beckham. Mới đây, Snoop Dogg gây chú ý khi chính thức lên tiếng bảo vệ Sir David Beckham và Victoria Beckham, sau khi con trai cả của họ bất ngờ tung ra bài "bóc phốt" dài gây chấn động, tuyên bố "không muốn hòa giải" với gia đình.

Snoop Dogg từng hợp tác với Sơn Tùng M-TP

Snoop Dogg cũng là DJ đám cưới của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz (Ảnh: IGNV)

Gần đây, Brooklyn Beckham khiến dư luận dậy sóng khi đăng tải một tuyên bố dài tới sáu trang trên MXH, cáo buộc cha mẹ cố tình thao túng truyền thông, phá hoại mối quan hệ giữa anh và vợ là Nicola Peltz. Bài đăng được xem là đòn "tấn công trực diện" chưa từng có nhằm vào gia đình Beckham - biểu tượng của hình ảnh gia đình kiểu mẫu suốt nhiều thập kỷ.

Trong khi DJ Fat Tony - người trực tiếp điều khiển âm nhạc tại đám cưới năm 2022 - lên tiếng bênh vực Brooklyn và xác nhận khoảnh khắc gây tranh cãi là có thật, thì Snoop Dogg lại đứng về phía Sir David, người bạn thân thiết của mình hơn 20 năm.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây, rapper người Mỹ khẳng định: "David là bạn thân của tôi. Chúng tôi quen nhau hơn hai thập kỷ, chứng kiến con cái của nhau lớn lên. Và có một điều tôi chắc chắn: David là một người đàn ông của gia đình. Dù anh ấy thành công đến mức nào, thì gia đình vẫn luôn là điều quan trọng nhất".

Snoop Dogg là bạn thân của nhà Beckham (Ảnh: IGNV)

Ông và David đã quen thân 20 năm (Ảnh: IGNV)

Không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ David Beckham, Snoop Dogg còn bày tỏ hy vọng Brooklyn và cha mẹ sẽ có ngày hàn gắn. "Không gia đình nào là hoàn hảo cả. Khi bạn sống dưới ánh đèn công chúng, mọi áp lực đều bị phóng đại. Nhưng tôi biết tình yêu mà họ dành cho nhau - và tôi tin theo thời gian, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết".

Snoop Dogg và David Beckham trở thành bạn từ những năm 1990, duy trì mối quan hệ thân thiết suốt nhiều thập kỷ. Cả hai từng hợp tác trong chiến dịch Adidas Originals, và năm 2007, David còn xuất hiện trong chương trình thực tế Snoop Dogg's Father Hood của nam rapper.

Trong tuyên bố gây sốc, Brooklyn cáo buộc mẹ mình - Victoria Beckham - đã có hành động "nhảy không phù hợp" với anh ngay trong đám cưới năm 2022, trước mặt hàng trăm khách mời, khiến Nicola Peltz bật khóc và rời khỏi buổi tiệc. Brooklyn cho rằng khoảnh khắc điệu nhảy đầu tiên của anh với vợ đã bị "chiếm đoạt", để lại ký ức đầy xấu hổ và tổn thương.

Tuy nhiên, DJ Fat Tony - người trực tiếp chứng kiến sự việc - cho rằng trách nhiệm chính thuộc về ca sĩ Marc Anthony, người biểu diễn hôm đó. Theo Tony, Marc Anthony đã gọi Brooklyn lên sân khấu, sau đó mời Victoria bước lên và hướng dẫn Brooklyn "đặt tay lên hông mẹ".

Tony khẳng định: "Không có chuyện nhảy phản cảm kiểu 'Spice Girl', không có hành động dung tục. Nhưng thời điểm đó thực sự không phù hợp. Đáng lẽ đó phải là khoảnh khắc của cô dâu và chú rể".

Vợ chồng Beckham đang mâu thuẫn sâu sắc với con cả - Brooklyn (Ảnh: Darren Gerrish)

Giữa những lời tố cáo nặng nề, phản hồi từ người trong cuộc và bạn bè thân thiết cho thấy câu chuyện gia đình Beckham vẫn còn nhiều góc khuất, với những tổn thương chồng chất sau ánh hào quang. Và dù dư luận tiếp tục chia phe tranh cãi, Snoop Dogg - người chứng kiến cả hành trình dài của gia đình này - vẫn tin rằng, sau tất cả, sợi dây gia đình sẽ không dễ dàng bị cắt đứt.