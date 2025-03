Rào cản của tiền vệ Việt kiều từng đá cho U18 Cộng hòa Séc

U22 Việt Nam triệu tập 2 cầu thủ Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh và Viktor Le trong tháng 3/2025. Huấn luyện viên Kim Sang-sik kỳ vọng sự góp mặt của họ sẽ mang đến luồng gió mới, giúp U22 Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn.

Viktor Le có lợi thế nhất định nhờ 2 năm liên tiếp thi đấu tại V.League. Anh cho thấy sự trưởng thành và thích nghi với điều kiện của bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, Andrej Nguyễn An Khánh có xuất phát điểm ấn tượng hơn khi phát triển chuyên môn ở châu Âu, từng được triệu tập lên đội U18 Cộng hòa Séc.

Việc triệu tập 2 cầu thủ này không chỉ giúp U22 Việt Nam có thêm những nhân tố chất lượng mà còn thể hiện sự cởi mở trong chính sách sử dụng nhân tài của đội tuyển. Người hâm mộ đang chờ đợi màn thể hiện của họ trong màu áo đội trẻ quốc gia.

Andrej An Khánh là hy vọng của U22 Việt Nam.

Nhìn chung, vấn đề lớn nhất với Andrej Nguyễn An Khánh vẫn là câu chuyện thể hình và thể lực. Khác với nhiều cầu thủ Việt kiều về nước, An Khánh vẫn có thể nói tiếng mẹ đẻ. Trình độ chuyên môn và tư duy chơi bóng của anh được đánh giá cao. Các huấn luyện viên đều cho rằng đây là mẫu cầu thủ mà U22 Việt Nam còn thiếu.

Tuy nhiên, sức mạnh của An Khánh thua thiệt so với nhiều đồng đội trong nước. Tất nhiên, điểm yếu này đã được tiền vệ sinh năm 2005 khắc phục đáng kể so với lần trở về quê nhà trước đây. Nhưng qua trận đấu giữa U22 Việt Nam và U19 PVF, An Khánh cần nỗ lực hơn nữa.

Andrej Nguyễn An Khánh sinh ngày 15/3/2005 tại Trinec, Cộng hòa Séc, trong gia đình có bố và mẹ đều là người Việt Nam. Bố Nguyễn An Khánh là ông Nguyễn Đức Hỷ, người Đô Lương, Nghệ An. Còn mẹ là Phan Thị Thanh Tân, quê Hà Nội. Gia đình ông Hỷ, bà Tân di cư sang châu Âu từ những năm 1990 của thế kỷ trước.

Anh được HLV Troussier đích thân giới thiệu về nước từ năm 2023. Tuy nhiên, ở tuổi 18, không dễ để anh có thể vượt trội so với các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp. Lần này, An Khánh được kỳ vọng sẽ giúp U22 Việt Nam có thành tích tốt và hướng tới SEA Games 33.

HLV Đinh Hồng Vinh và các học trò vẫn đang ở giai đoạn xây dựng đội hình, thiết lập lối chơi hướng đến 2 giải đấu quan trọng. Sắp tới, U22 Việt Nam sang Trung Quốc tham dự giải đấu tập huấ CFA Team China 2025 diễn ra từ ngày 20/3 đến 25/3. U22 Việt Nam gặp Hàn Quốc (ngày 20/3), Trung Quốc (23/3) và Uzbekistan (25/3).