Rạng danh pickleball Việt Nam: Lý Hoàng Nam đánh bại Jack để lên ngôi vô địch PPA Tour Asia

Chiều ngày 6/12, tay vợt Lý Hoàng Nam bước vào trận đấu chung kết PPA Tour Asia Hàng Châu 2025 mở rộng gặp Jack Wong. Chiến thắng trước Jack giúp Hoàng Nam chính thức lên ngôi vô địch đơn nam PPA Tour Asia lần đầu tiên trong sự nghiệp pickleball.

Bước vào trận đấu, Jack Wong thể hiện sự đẳng cấp vượt trội khi dẫn tới 4 điểm trước tay vợt Việt Nam. Dù bị dẫn trước nhưng với kinh nghiệm thi đấu Lý Hoàng Nam đã kiên trì lấy lại nhịp thi đấu liên tiếp giành 4 điểm để san bằng tỉ số. Tiếp đó, tay vợt sinh năm 1997 tận dụng lợi thế tâm lý vươn lên "kết liễu" đối thủ 11-4. Chiến thắng ngược dòng trong set 1 khiến tất cả phải chú ý của Lý Hoàng Nam.

Hoàng Nam bị đối thủ dẫn trước ngay ở đầu set 1

Lý Hoàng Nam thắng 11-4 trong set 1

Bước sang set 2, Lý Hoàng Nam duy trì sự ổn định trong lối chơi khiến đối thủ nhiều pha bóng lúng túng. Không cần phải chiếm lưới nhiều, bị đối thủ nhồi bóng xuống cuối sân nhưng Hoàng Nam vẫn kiểm soát thế trận và dẫn đối thủ 8-1.

Phía kia sân, Jack bị đè nặng tâm lý nhưng đã có tình huống chơi tốt và rút ngắn tỉ số xuống 4-9. Trong khi đó, Hoàng Nam liên tiếp có những pha bóng hỏng. Dẫu vậy, bản lĩnh đã giúp Hoàng Nam đến từ Việt Nam chiến thắng chung cuộc 11-4.

Như vậy, chiến thắng 2-0 (11-4, 11-4) đã giúp Lý Hoàng Nam chính thức lên ngôi vô địch đơn nam PPA Tour Asia Hàng Châu mở rộng năm 2025. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp VĐV này có danh hiệu vô địch PPA Tour kể từ khi chuyển từ quần vợt sang pickleball.