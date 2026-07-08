Rầm rộ tranh cãi: FIFA giao 5 trọng tài Argentina bắt trận tứ kết Pháp - Morocco

Quyết định của FIFA bổ nhiệm tổ trọng tài toàn người Argentina làm nhiệm vụ ở trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco đang gây tranh cãi dữ dội. Nhiều CĐV đã tràn vào trang mạng xã hội của FIFA để bày tỏ sự phản đối.

Chỉ ít giờ sau khi công bố danh sách trọng tài cho các trận tứ kết World Cup 2026, FIFA đã vấp phải làn sóng phản ứng từ người hâm mộ vì quyết định phân công tổ trọng tài người Argentina điều khiển cuộc đối đầu giữa Pháp và Morocco.

Theo thông báo của FIFA, Facundo Tello sẽ là trọng tài chính. Hỗ trợ ông là hai trợ lý Gabriel Chade và Ezequiel Brailovsky, trong khi Yael Falcón Pérez làm trọng tài thứ tư và Hernán Mastrángelo phụ trách phòng VAR. Điều đáng chú ý là cả 5 trọng tài đều mang quốc tịch Argentina.

Ngay sau khi danh sách được công bố, bài đăng của FIFA trên mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt bình luận phản đối. Nhiều người hâm mộ đặt dấu hỏi về tính hợp lý của quyết định này khi Pháp và Argentina vốn đã trở thành kỳ phùng địch thủ kể từ trận chung kết World Cup 2022.

Danh sách trọng tài bắt trận Pháp - Morocco gây tranh cãi dữ dội

Làn sóng tranh cãi càng trở nên dữ dội sau những gì diễn ra ở trận Argentina thắng Ai Cập 3-2 tại vòng 1/8. Cuộc đối đầu này do trọng tài người Pháp Francois Letexier điều khiển và để lại nhiều tranh cãi, khi Ai Cập cho rằng họ bị từ chối một bàn thắng, một quả phạt đền và chịu nhiều quyết định bất lợi.

Không ít CĐV cho rằng FIFA đang tạo ra sự "đối xứng" khi để trọng tài người Pháp bắt trận của Argentina, rồi lại phân công tổ trọng tài Argentina làm nhiệm vụ ở trận đấu có sự góp mặt của Pháp.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều bình luận yêu cầu FIFA giải thích về tiêu chí lựa chọn trọng tài. Một số người hâm mộ cho rằng ở vòng tứ kết, FIFA nên ưu tiên các trọng tài đến từ những quốc gia không còn đại diện góp mặt để tránh những nghi ngờ về xung đột lợi ích.

Dù gây tranh cãi, Facundo Tello vẫn là một trong những trọng tài giàu kinh nghiệm nhất Nam Mỹ. Vị vua áo đen 44 tuổi từng cầm còi nhiều trận đấu lớn của FIFA và CONMEBOL, trong đó có các trận chung kết Copa Libertadores và nhiều giải đấu quốc tế.

Đến thời điểm hiện tại, FIFA vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ. Tuy nhiên, việc 5 trọng tài Argentina cùng điều hành trận tứ kết giữa Pháp và Morocco đã trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trước giờ bóng lăn.

Tú Tú.