Rầm rộ tin Ronaldo và vị hôn thê Georgina làm đám cưới cuối tuần này, sự thật là gì?

Báo chí Bồ Đào Nha đưa tin về tấm thiệp mời đám cưới của siêu sao Ronaldo nhưng dân tình vẫn bán tín bán nghi.

Theo tạp chí Caras của Bồ Đào Nha, chương trình V+ Fama phát sóng trên kênh V+ TVI gần đây đã hé lộ một thông tin gây xôn xao. MC Adriano Silva Martins cho biết ban biên tập chương trình nhận được một tấm thiệp mời được cho là thiệp cưới của Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez.

Nếu nội dung trên tấm thiệp là chính xác, hôn lễ sẽ diễn ra vào 17h ngày thứ Bảy (1/8) tại Quinta da Regaleira - tòa lâu đài nổi tiếng nằm ở thị trấn Sintra, gần thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha. Chính chi tiết này đã khiến mạng xã hội và truyền thông nước này dậy sóng, bởi đây là lần đầu tiên xuất hiện một "bằng chứng" cụ thể về ngày và địa điểm tổ chức đám cưới của cặp đôi, thay vì chỉ là những lời đồn đoán vô căn cứ.

Tuy nhiên, MC Adriano Silva Martins cũng thừa nhận bản thân ban đầu không tin vào thông tin này. Để kiểm chứng, ê-kíp chương trình đã liên hệ trực tiếp với Quinta da Regaleira. Điều đáng chú ý là phía địa điểm tổ chức không phủ nhận thông tin, mà chỉ từ chối đưa ra bình luận.

Chính phản ứng này càng làm dấy lên nhiều suy đoán. Nữ bình luận viên Isabel Figueira nhận định sau khi đối chiếu nhiều dữ kiện, khả năng Ronaldo và Georgina thực sự kết hôn vào ngày 1/8 trở nên đáng tin hơn. Dẫu vậy, các khách mời của chương trình cũng nhấn mạnh rằng tấm thiệp mời được cho là bị rò rỉ và việc địa điểm không lên tiếng xác nhận đều chưa thể coi là bằng chứng cho thấy hôn lễ chắc chắn sẽ diễn ra.

Ảnh: IGNV

Sau khi xuất hiện trên sóng truyền hình, thông tin nhanh chóng được hàng loạt trang tin giải trí của Bồ Đào Nha như Caras, Hiper FM, Impala... đăng tải, khiến câu hỏi "Ronaldo và Georgina có bí mật tổ chức đám cưới vào cuối tuần này?" trở thành chủ đề nóng.

Điều khiến tin đồn lần này nhận được nhiều sự quan tâm còn bởi nó đi ngược với những thông tin từng xuất hiện trước đó. Sau khi thông báo đính hôn vào tháng 8/2025, nhiều nguồn tin cho rằng Madeira - quê hương của Ronaldo - sẽ là nơi diễn ra hôn lễ. Tuy nhiên, những tháng gần đây, một số báo lại cho biết cặp đôi chưa có kế hoạch kết hôn trong mùa hè năm nay.

Bản thân Cristiano Ronaldo cũng từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan rằng anh mong muốn tổ chức đám cưới sau World Cup 2026, khiến người hâm mộ tin rằng ngày trọng đại sẽ diễn ra không lâu sau khi giải đấu kết thúc.

Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez vẫn chưa lên tiếng xác nhận sẽ kết hôn vào ngày 1/8, cũng chưa công bố Quinta da Regaleira là địa điểm tổ chức hôn lễ.

Sau gần 10 năm bên nhau và cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc với các con, Ronaldo và Georgina luôn giữ kín những cột mốc quan trọng trong đời sống riêng. Vì vậy, người hâm mộ vẫn sẽ phải chờ xem liệu tấm thiệp mời bí ẩn có thực sự hé lộ đám cưới được mong đợi nhất mùa hè, hay chỉ là một chương mới trong chuỗi tin đồn đã theo cặp đôi suốt nhiều năm qua.