Rầm rộ ảnh Đình Bắc ôm đoá hoa hồng lãng mạn ngày Valentine, chuyện hẹn hò có diễn biến mới?

Ngày 14/2 vừa qua, dân mạng xôn xao khi trên trang cá nhân của ngôi sao U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc xuất hiện bức ảnh chàng cầu thủ selfie trong thang máy, tay ôm bó hoa hồng hồng pastel cực lãng mạn. Anh chàng chọn ghép nhạc "Khỏi phải makeup" với lyric tình tứ ngọt ngào. Không caption dài dòng, Đình Bắc chỉ bỏ ngỏ bằng câu hỏi "hoa tặng ai đây", nhưng chỉ riêng hình ảnh ấy cũng đủ khiến netizen "dậy sóng". Valentine mà ôm hoa hồng thế này thì bảo sao không bị đồn đang có người yêu đây?

Điều khiến mọi người tò mò hơn cả là động thái sau đó: bài đăng nhanh chóng "bay màu" khỏi trang của Đình Bắc. Chính chi tiết này đã làm bùng lên hàng loạt suy đoán. Có người cho rằng Đình Bắc đang ngầm xác nhận chuyện tình cảm. Người khác lại đoán xem đây là món quà anh chàng chuẩn bị tặng ai đó hay được tặng. Thậm chí, không ít fan còn đùa vui: "Đăng lên cho người ta thấy rồi ẩn đi cho thêm phần bí ẩn!".

Đình Bắc đăng ảnh ôm hoa ngày Valentine nhưng lại ẩn/xoá đi nhanh chóng gây xôn xao

Trước khi nổi lên ở SEA Games và VCK U23 châu Á 2026, đời tư của Đình Bắc vốn khá kín tiếng. Nhưng khi danh tiến tiếng tăng vợt, mọi động thái của Đình Bắc đều khiến dân tình bàn luận xôn xao. Trên mạng xã hội, anh chàng vẫn chủ yếu chia sẻ về bóng đá, tập luyện và cuộc sống thường ngày. Chính vì vậy, một khoảnh khắc mang màu sắc lãng mạn với đoá hoa hồng ngày Valentine như thế lại càng khiến dân tình chú ý.

Hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng về bó hoa Valentine gây tò mò này. Nhưng dù là tự thưởng cho bản thân, tặng ai đó hay nhận được từ "người đặc biệt", thì rõ ràng chỉ một bức ảnh cũng đủ khiến cộng đồng mạng bàn tán không ngớt.

Valentine qua rồi nhưng "drama hoa hồng" của Đình Bắc thì vẫn còn để lại dư âm - và có lẽ, fan vẫn đang chờ một câu trả lời chính thức từ chính chủ.