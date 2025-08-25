Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh "bám rào" đu concert quốc gia được chiến sĩ tặng quà, hạnh phúc "thắng đời 1-0"

Tối chủ nhật ngày 24/8 sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện lần thứ hai lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Ngay từ sáng sớm, gia đình nhà trung vệ Đỗ Duy Mạnh ở phố Nguyễn Thái Học đã tất bật chuẩn bị cờ hoa rực rỡ để xem các đoàn biễu binh, diễu hành đi qua. Quỳnh Anh và chị gái Huyền Mi (vợ Văn Quyết) cũng "bám rào" từ sớm có được vị trí đẹp nhất để xem các chiến sĩ. Đặc biệt Quỳnh Anh còn may mắn được một chiến sĩ tặng món quà là móc chìa khoá hình lá cờ tổ quốc. Trên trang cá nhân Quỳnh Anh hạnh phúc khoe món quà và tự nhận mình đã "thắng đời 1-0".



Vợ Duy Mạnh khoe món quà đầy ý nghĩa

Quỳnh Anh cùng chị gái hoà vào tất cả mọi người để xem diễu binh, diễu hành

Cũng trong sáng nay, gia đình Văn Quyết - Duy Mạnh còn có hoạt động phát 700 que kem, bánh mì và nước uống cho bà con đi xem diễu binh, diễu hành. Chia sẻ về ý tưởng thực hiện hoạt động phát kem, đồ uống miễn phí dịp A80, Quỳnh Anh - bà xã Duy Mạnh nói:

"Nhà em có chuẩn bị những chiếc kem có logo biểu tượng cho dịp kỉ niệm A80 là hình cờ Việt Nam cờ đỏ sao vàng, em mong muốn mình có chút kỉ niệm với mọi người khi xem diễu binh diễu hành".