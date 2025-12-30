'Quyền vương' thoát chết thần kỳ vẫn chịu nỗi đau xé lòng

Ngày 19/12, làng quyền Anh thế giới rúng động trước thông tin Anthony Joshua suýt mất mạng trong một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Lagos–Ibadan, Nigeria. Chiếc SUV Lexus chở cựu vô địch hạng nặng cùng các thành viên trong ê-kíp đã lao với tốc độ cao và đâm thẳng vào một xe tải đang dừng ven đường.

Võ sĩ người Anh sau đó nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để điều trị. “Ông trùm” tổ chức quyền Anh Eddie Hearn xác nhận Anthony Joshua đang trong tình trạng ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, cú sốc tinh thần khi phải chứng kiến 2 người bạn thân qua đời mà anh phải gánh chịu lại “vô cùng khủng khiếp”.

Danh tính 2 nạn nhân

Theo báo The Sun, hai nạn nhân tử vong được xác định là Sina Ghami và Abdul Latif “Latz” Ayodele - những người bạn thân thiết và là mắt xích không thể thiếu trong đội ngũ của Anthony Joshua.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Lagos–Ibadan, Nigeria. (Nguồn: The Independent)

Sina Ghami là huấn luyện viên thể lực gắn bó với Joshua đã hơn một thập kỷ. Ông được giới thể thao đánh giá cao nhờ khả năng ứng dụng y học thể thao để quản lý hiệu suất thi đấu cho vận động viên. Ghami từng phụ trách công tác chuẩn bị thể lực cho Joshua trong nhiều trận đấu mang tính bước ngoặt, bao gồm chiến thắng lịch sử trước Wladimir Klitschko tại Wembley năm 2017 và trận thắng gần đây trước Jake Paul.

Không chỉ gắn bó với Joshua, Sina Ghami còn là đồng sáng lập một phòng tập gym nổi tiếng tại London (Anh). Trên phương diện cá nhân, ông từng đảm nhiệm vai trò chuyên viên phục hồi, ký hợp đồng riêng với các vận động viên NFL (bóng bầu dục), NBA (bóng rổ).

Nạn nhân còn lại là Abdul Latif Ayodele - huấn luyện viên cá nhân và bạn lâu năm của Joshua từ trước khi anh trở thành siêu sao quyền Anh toàn cầu. Bài đăng đầu tiên trên Instagram của Ayodele chính là hình ảnh Anthony Joshua năm 2015. Đó là thời điểm võ sĩ này hạ cú knock-out huyền thoại Charles Martin để giành danh hiệu vô địch thế giới hạng nặng đầu tiên.

Bài đăng đầu tiên trên Instagram của Ayodele chính là ảnh chụp cùng Anthony Joshua.

Ayodele từng chơi bóng đá cho nhiều CLB bán chuyên tại Anh như Aylesbury United, Tooting & Mitcham United, Hillingdon Borough, AFC Hayes, Chalfont Wasps và Northwood. Sau này, Ayodele cải sang đạo Hồi, lấy tên Abdul Latif và được gọi thân mật là Latz.

Anh từng làm việc với nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng thể thao như David Beckham, Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic, đồng thời được xem là chỗ dựa tinh thần quan trọng của Joshua ngoài sàn đấu. Chỉ vài giờ trước thảm kịch, Joshua còn đăng tải video họ chơi bóng bàn cùng nhau. Không ai ngờ đó lại là những khoảnh khắc cuối cùng.

Lời tiễn biệt nghẹn ngào

Sự ra đi của Ghami và Ayodele khiến cộng đồng quyền Anh thế giới bàng hoàng. Cựu vô địch thế giới Badou Jack đã đăng tải nhiều bức ảnh chụp chung với Ayodele để tưởng nhớ người bạn quá cố. “Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Cầu mong Allah rộng lượng tha thứ cho những thiếu sót và ban cho anh một vị trí cao đẹp nơi thiên đường" , Badou Jack viết trong dòng chia sẻ đầy xúc động.

Badou Jack đăng tải bài viết chia buồn trước sự ra đi của Latif Ayodele.

Badou Jack cũng phát động một chiến dịch gây quỹ xây dựng nhà thờ Hồi giáo để tưởng nhớ Latif Ayodele. Chiến dịch này đã huy động được hàng chục nghìn bảng Anh chỉ trong thời gian ngắn.

Trên Instagram Story, Oleksandr Usyk - gương mặt nổi tiếng của làng võ thuật thế giới - cũng đã bày tỏ sự bàng hoàng trước mất mát của Joshua. Võ sĩ người Ukraine cho rằng đây là cú sốc quá lớn, bởi các nạn nhân không chỉ là cộng sự mà còn là những người bạn thân thiết của Joshua. Usyk gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời động viên Joshua sớm bình phục và giữ vững tinh thần.

Cựu vô địch UFC hạng nặng Francis Ngannou cũng lên tiếng chia buồn với võ sĩ người Anh. Cùng lúc đó, Jake Paul - người vừa chạm trán Anthony Joshua trong trận đấu gây chú ý cách đây ít ngày - không giấu được sự xúc động. Võ sĩ kiêm YouTuber người Mỹ đăng lời tiễn biệt dành cho Sina Ghami và Kevin Latif Ayodele, đồng thời gửi lời cầu nguyện tới gia đình các nạn nhân cũng như nỗi đau cực độ mà Joshua phải trải qua.