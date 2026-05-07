Quý tử nhà Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My chuẩn "rich kid", đối thoại cùng loa AI cực đáng yêu

Mới đây, "hot mom" Doãn Hải My đã khiến người hâm mộ một phen rần rần khi chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc cực kỳ lém lỉnh của bé Lúa - quý tử đầu lòng của cô và chồng - hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Trong clip, cậu nhóc tỏ ra vô cùng hào hứng khi tương tác với chiếc loa thông minh, liên tục gọi "chị Maika" để yêu cầu phát nhạc.

Khoảnh khắc bé Lúa (tên thật là Đoàn Minh Đăng) vui vẻ nói cười cùng chiếc loa AI khiến Doãn Hải My không nhịn được cười. Người hâm mộ thi nhau thả tim và bình luận khen cậu nhóc đáng yêu, lém lỉnh và thông minh. Chứng kiến sự say mê của con trai, Doãn Hải My chỉ biết dở khóc dở cười than thở rằng ngày nào cậu bé cũng bắt trợ lý ảo phát đi phát lại bài hát "Cháu yêu bà" đến mức cô đi ngủ cũng ám ảnh bởi giai điệu này.

Bé Lúa nhà Văn Hậu - Hải My tương tác cùng loa AI cực đáng yêu

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài kháu khỉnh và sự thông minh khi dùng giọng nói để điều khiển công nghệ, bé Lúa còn khiến dân tình trầm trồ về môi trường sống chuẩn "rich kid". Qua những thước phim ngắn, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy không gian sống hiện đại, tiện nghi của quý tử Văn Hậu trong căn biệt thự mấy chục tỷ nằm ở khu đô thị đẳng cấp và đắt đỏ gần Hà Nội.

Việc một cậu bé nhỏ tuổi đã sớm làm quen và sử dụng thành thạo các thiết bị Smart Home (nhà thông minh) là minh chứng rõ nét cho sự đầu tư kỹ lưỡng của cha mẹ trong việc giáo dục và giải trí. Mọi góc nhỏ trong nhà, từ món đồ chơi hiện đại đến quần áo, phụ kiện, những vật phẩm lưu niệm đắt giá, đều cho thấy bé Lúa thực sự là một nhóc tì "sinh ra ở vạch đích".

Bé Lúa được bố mẹ tổ chức sinh nhật ấm cúng tại nhà

Sự kết hợp giữa nét lém lỉnh, đáng yêu tự nhiên và điều kiện sống lý tưởng đã giúp bé Lúa nhanh chóng trở thành một trong những "thế lực nhí" thu hút lượng fan đông đảo trên mạng xã hội. Dưới bài đăng của Doãn Hải My, hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách chăm con hiện đạo của cặp đôi, đồng thời không quên dành lời khen cho vẻ bảnh bao, "soái ca nhí" của cậu cả nhà họ Đoàn.

Gia đình Văn Hậu - Hải My - bé Lúa checkin ngay trước biệt thự mấy chục tỷ

Từ nhỏ cậu nhóc đã được hưởng điều kiện vật chất đủ đầy từ bố mẹ