Một buổi sáng, chúng tôi rủ nhau đến Dự án Cầu Hàn (Q7, TP HCM). Ngôi nhà nhỏ nằm giữa con hẻm ngoằn ngoèo cũng là ngôi trường đang dạy dỗ cho hơn 60 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi đứa trẻ ở đây có những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều được cô Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ nhiệm dự án Cầu Hàn - cùng các thầy cô tại trường thương yêu, chăm sóc từ sữa uống bổ sung dưỡng chất đến con chữ và những bài học làm người.



“8 năm qua, ngay cả khi cách ly do đại dịch xảy ra, chúng tôi vẫn nhận được sữa Vinamilk từ Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam. Các con không đến trường được thì chúng tôi gửi sữa về nhà cho các con. Bọn trẻ mê sữa lắm! Có em còn xin đổi nước mắm hoặc các phần quà được tặng khác để lấy sữa uống vì thích vị ngon, mát lành của sữa Vinamilk. Nghe mà thương!”, cô Thảo chia sẻ.

Từ năm 2015, hành trình “nuôi” con chữ của cô trò Dự án Cầu Hàn có thêm sự đồng hành của Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam – chương trình do Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai từ năm 2008. Nhờ đó mà suốt 8 năm qua, những đứa trẻ ở đây được uống sữa đều đặn mỗi ngày trong 3 tháng của mỗi học kỳ.

Dự án Cầu Hàn là một trong hàng nghìn mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ trẻ em, trường học… trên cả nước đã được thụ hưởng sữa từ chương trình Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam. Có nơi là ngôi trường miền núi, hải đảo với hàng trăm em học sinh theo học. Có nơi là những mái ấm với chỉ vài chục em có hoàn cảnh đặc biệt. Dù là lớn hay nhỏ, xa hay gần, miền núi hay hải đảo…, Quỹ Sữa đều có mặt và tận tay trao cho các em những hộp sữa mang theo ước vọng “vươn cao” ngay cả trong bão lũ hay đại dịch.

Trường Mầm non Nậm Vì (xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) có đến 90% trẻ em đang theo học thuộc diện hộ nghèo; nhiều gia đình lại đông con, 9-10 nhân khẩu. Chưa kể, đường đến trường quanh co, hiểm trở, nguy cơ sạt lở thường xuyên vào mùa mưa lũ, bữa ăn ở trường ngoài 2-3kg gạo/tháng do gia đình đóng góp, các con được trợ cấp thêm 160.000 đồng.

“Nhà trường cũng cố gắng thay đổi thực đơn cho các bé, nay ăn thịt thì mai đổi sang giò hoặc trứng. Nhưng với mức hỗ trợ này, chúng tôi không thể xây dựng thực đơn phong phú, đảm bảo dinh dưỡng được. Việc uống sữa mỗi ngày, đối với các con, thật sự là điều rất xa xỉ”, cô Phạm Thị Thu Thủy – Hiệu trưởng nhà trường - bộc bạch.

Từ ngày Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam về đến bản nghèo Nậm Vì, việc uống sữa mỗi ngày không còn là ước mơ xa vời với những đứa trẻ nơi đây. Riêng năm nay, gần 78.500 hộp sữa được Quỹ Sữa dành tặng cho gần 1.500 em nhỏ đang theo học tại cả 3 cấp mầm non – tiểu học – trung học cơ sở Nậm Vì. Ước tính, tổng giá trị sản phẩm lên đến 560 triệu đồng. Với quỹ sữa này, mỗi ngày đến trường của các em sẽ có thêm người bạn mới – những hộp sữa mát lành từ Vinamilk.

“Cơm ăn còn chưa đủ no thì người dân ở đây chưa bao giờ nghĩ đến việc uống sữa. Nên khi nghe thông tin được tặng sữa, cả thầy lẫn trò đều vui mừng, phấn khởi. Nhiều em đã thức từ 5 giờ sáng để chờ các anh chị, cô chú đến trường”, cô Đồng Thị Thúy – Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Vì – chia sẻ.

Không chỉ riêng Điện Biên, năm 2024 này, Quỹ Sữa dự kiến dành gần 5 tỷ đồng để tiếp tục mang sữa đến với gần 8.000 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều nơi trên cả nước như Bến Tre, Hưng Yên, Bình Dương, Cần Thơ… Hành trình học chữ, học làm người của những trẻ em nghèo tuy có khó khăn, vất vả, nhưng luôn có những người bạn đồng hành Vinamilk kề cận mỗi ngày.



“Ở các xã khó khăn hay những huyện vùng cao, trước đây giáo viên phải đến từng nhà vận động học sinh và gia đình cho trẻ đến trường. Nhưng từ khi có sự chung tay của Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam, gánh nặng của các cô giáo vùng sâu, vùng xa vơi đi phần nhiều. Bởi lẽ, những đứa trẻ nghèo vì mê sữa mà chẳng cần động viên cũng tự giác đi học đầy đủ” – Chị Vũ Thị Thúy Huyền, PGĐ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, chia sẻ.

Còn tại Trung tâm Phục hồi Chức năng Việt – Hàn (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nơi đang tổ chức giáo dục và nuôi dưỡng 145 trẻ khuyết tật trí tuệ, vận động, nghe nói và trẻ tự kỷ, Giám đốc trung tâm – thầy Lê Công Vinh cho biết: “Với chương trình Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam của Vinamilk và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, các em có thêm nguồn dinh dưỡng từ sữa, bên cạnh các bữa ăn. Đây là sự động viên rất lớn cho các em, giúp tăng cường thể trạng và hỗ trợ quá trình phục hồi các chức năng”, thầy Vinh chia sẻ.

Với các em nhỏ này, sữa không chỉ là sữa. Trong hàng trăm lá thư được các em học sinh khắp mọi miền Tổ quốc gửi về cho Vinamilk hàng năm, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với những dòng chia sẻ của Nguyễn Thị Liên. Cô bé là trẻ mồ côi bị hạn chế vận động vừa được chuyển về học tập, nuôi dưỡng tại Trung tâm Phục hồi Chức năng Việt – Hàn được 3 năm.

Bất chấp những thử thách của số phận, cô gái nhỏ vẫn giữ cái nhìn đầy lạc quan với cuộc đời và ôm ấp giấc mơ lớn lên trở thành giáo viên để dạy dỗ những em nhỏ tại đây. Trong thư gửi về, Liên viết: “Ngay ngày đầu tiên đến trung tâm, con đã được các thầy cô cho uống sữa Vinamilk. Con thấy lạ vì ngày nào bọn con cũng được uống một ly sữa. Chúng con thích sữa Vinamilk lắm, thường hỏi nhau không biết hết sữa rồi các cô các chú có cho bọn con sữa nữa không? Nhưng 2 năm rồi con được học tập ở đây, ngày nào bọn con cũng có sữa Vinamilk để uống. Bạn nào bị ốm sẽ được uống sữa nhiều hơn để mau khỏe. Con biết cô chú rất bận rộn nhưng vẫn luôn dành thời gian và tình cảm cho bọn con ở đây. Chúng con cảm ơn cô chú rất nhiều!”

Còn với Phí Thị Trang: “Trong cuộc thi Em vẽ ước mơ vươn cao mà Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam tổ chức, con may mắn đạt giải khuyến khích. Với con, đây là một lời cảm ơn đến Quỹ Sữa vì nhờ có những ly sữa được uống mỗi ngày, con mới có thể ngày càng trở nên tốt hơn, khắc phục khó khăn và càng thấy tự tin hơn về khả năng, giá trị của mình”.

Không may mắn như bạn bè cùng trang lứa, Trang bị khiếm thính bẩm sinh. Sau thời gian học tập tại Trung tâm Phục hồi Chức năng Việt – Hàn, em đã sử dụng thành thạo ngôn ngữ ký hiệu và đang nỗ lực từng ngày để trở thành thợ may giống mẹ, giúp cho gia đình bớt khó khăn.

Những đứa trẻ đều xứng đáng được quan tâm, chăm sóc và bao bọc bởi muôn vàn yêu thương. Khởi nguồn từ triết lý đầy nhân văn ấy mà 17 năm trước Vinamilk đã tự đặt cho mình mục tiêu trao đi 1 triệu ly sữa đến 50.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ 2 năm sau, từ 1 triệu ly sữa, Quỹ được đổi tên thành Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam, với sứ mệnh mới, tham vọng hơn nhưng cũng quyết tâm hơn - “để mọi trẻ em đều có sữa uống mỗi ngày”.

Mục tiêu này đặt ra không ít thách thức cho chính những người thực hiện thời điểm đấy, vì trước đó chưa từng có một chương trình nào có thể cam kết với mức độ cao như thế. Nhưng sau 16 năm hoạt động, từ 1 triệu ly sữa, quỹ đã trao đi hơn 42 triệu ly sữa. Từ mục tiêu 50.000 trẻ em nghèo ban đầu, đến nay đã có hơn 500.000 trẻ em trên toàn quốc được uống sữa miễn phí.

Suốt hành trình này, dù là thời điểm cả nước oằn mình chống dịch với vô vàn khó khăn hay 2 năm trở lại đây khi nền kinh tế rơi vào khủng hoảng, những hộp sữa nhỏ của Vinamilk vẫn hiện diện trong khẩu phần hàng ngày của những trẻ em nghèo, yếu thế. Không chỉ là “con chữ, lời nói”, thông điệp của Vinamilk được hiện thực hóa bằng những hành động bền bỉ, kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ của cả một tập thể lớn.

Bà Bùi Thị Hương – Giám đốc điều hành Nhân sự, Hành chính và Đối ngoại Vinamilk, bày tỏ: “Ngay từ tên gọi, chương trình Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam đã thể hiện tầm nhìn của chúng tôi là góp phần kiến tạo một thế hệ tương lai khỏe mạnh, thông minh và đầy khát vọng. Nguồn dưỡng chất quý giá từ những ly sữa Vinamilk không chỉ nâng đỡ các em về mặt thể chất và trí não; mà còn truyền động lực, chia tự tin, tiếp nghị lực cho những trẻ em yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn vượt qua nghịch cảnh để vươn cao, vươn xa hơn”.

Nếu mỗi đứa trẻ là một hạt mầm thì cô Thảo và “ngôi trường tình thương” Cầu Hàn, Trung tâm Phục hồi Chức năng Việt – Hàn… là lớp hàng rào thầm lặng che chở trước những cơn gió lớn, để các em ngày một cứng cáp hơn. Và những giọt sữa Vinamilk chính là nguồn dưỡng chất giúp cho những mầm cây nảy nở, đâm chồi, xoè tán rộng. Trao đi những giọt sữa, Vinamilk tình nguyện san sẻ, góp phần thực hiện ước mơ vươn cao của mỗi em nhỏ kém may mắn.

“Chương trình Quỹ Sữa đã trở thành một phần ký ức tươi đẹp của chúng con ở nhà trẻ (Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Đường phố Đà Nẵng). Chúng con có thêm nghị lực vươn cao để phát triển, theo đuổi ước mơ của mình. Khi nhận những thùng sữa của Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam, con đã rất vui vì bên cạnh những số phận không may mắn luôn có những tấm lòng nhân ái, giàu tình yêu thương của các cô chú”, em Nguyễn Thị Bích Vân tâm sự.

Năm 2024, Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam đã bước sang tuổi 17 – độ tuổi đầy hăng say và nhiệt huyết. Để Việt Nam Vươn Cao, Quỹ Sữa sẽ còn tiếp tục chinh phục những cột mốc mới, bằng sự ủng hộ của các Bộ - Ban – Ngành, bằng những ánh mắt háo hức chờ sữa của hàng triệu trẻ nhỏ khắp mọi miền đất nước và bằng ý thức trách nhiệm của Vinamilk trong việc nâng đỡ, chắp cánh cho những ước mơ của những đứa trẻ đặc biệt.

Bài viết: Bình Yên Thiết kế: Goddog