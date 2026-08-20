“Quý nhân” của VFF có bước đi mới, đồng hành cùng “Concert Quốc gia” Tổ quốc trong tim 2026

Bia Saigon đồng hành cùng “Concert Quốc gia” Tổ quốc trong tim 2026, tiếp nối hành trình gắn kết cộng đồng và đồng hành cùng bóng đá Việt Nam.

Trong không khí hướng tới Quốc khánh 2/9, Bia Saigon chính thức trở thành đơn vị đồng hành chiến lược của “Concert Quốc gia” Tổ quốc trong tim 2026. Chương trình dự kiến quy tụ 40.000 khán giả trực tiếp tại Vạn Phúc City cùng hàng chục nghìn người theo dõi qua màn hình lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Với thông điệp “Tổ quốc chẳng ở đâu xa, Tổ quốc là ở trong tim mỗi người”, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu, hướng tới tôn vinh văn hóa, con người và hành trình phát triển của Việt Nam. Điểm nhấn được chờ đợi là khoảnh khắc khán giả tại hai địa điểm cùng hát Quốc ca, tạo nên sự cộng hưởng của niềm tự hào dân tộc.

Bia Saigon cho biết việc đồng hành cùng chương trình nằm trong định hướng góp mặt tại những sự kiện có ý nghĩa, nơi cộng đồng cùng kết nối và chia sẻ những giá trị chung.

Bà Patsy Lim, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing SABECO, chia sẻ: “Tổ quốc trong tim” là một chương trình ý nghĩa, kết nối mọi người bằng tình yêu dành cho Việt Nam. Bia Saigon vinh dự được đồng hành cùng chương trình, góp phần khơi dậy niềm tự hào, sự gắn kết và tôn vinh những giá trị làm nên bản sắc Việt.

Trong khuôn khổ sự kiện, Bia Saigon sẽ triển khai nhiều hoạt động tương tác, trò chơi và hoạt động nhóm nhằm tạo thêm không gian giao lưu, kết nối cho khán giả.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Bia Saigon đồng hành với những hoạt động có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Trong lĩnh vực thể thao, thương hiệu đã có nhiều năm hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trở thành một trong những đối tác quen thuộc của bóng đá Việt Nam.

Mới đây, Bia Saigon tiếp tục tái ký hợp tác với VFF và giữ vai trò “Đối tác độc quyền trong ngành bia” giai đoạn 2026-2029. Trong thời gian tới, thương hiệu sẽ tiếp tục đồng hành cùng người hâm mộ trong các giải đấu lớn, trong đó có AFF Cup 2026 và ASIAD 2026.

Nếu bóng đá kết nối hàng triệu người hâm mộ cùng hướng về màu cờ sắc áo, “Tổ quốc trong tim” tạo ra không gian để cộng đồng cùng chia sẻ tình yêu đất nước. Từ thể thao đến văn hóa, Bia Saigon đang tiếp tục mở rộng hành trình đồng hành với những khoảnh khắc ý nghĩa của người Việt.