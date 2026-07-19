Quy định nghỉ uống nước có thể bị hủy bỏ sau tranh cãi tại World Cup 2026

Khoảng nghỉ ba phút giữa mỗi hiệp đã trở thành chủ đề gây tranh luận suốt World Cup 2026. Trước làn sóng phản đối từ người hâm mộ, FIFA xác nhận sẽ xem xét tương lai của quy định sau khi giải đấu kết thúc.

HLV trưởng tuyển Anh Thomas Tuchel (giữa) chỉ đạo các học trò trong thời gian nghỉ uống nước ở trận tranh hạng Ba World Cup gặp Pháp.

FIFA sẽ tiến hành đánh giá toàn diện về quy định nghỉ uống nước sau khi World Cup 2026 khép lại. Thông tin được Giám đốc Phát triển Bóng đá FIFA Arsène Wenger xác nhận trong buổi họp báo trước trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha.

Đây là lần đầu tiên FIFA áp dụng bắt buộc khoảng nghỉ uống nước kéo dài ba phút giữa mỗi hiệp ở tất cả các trận đấu World Cup. Quy định này ngay lập tức tạo ra nhiều tranh cãi khi được áp dụng cả ở những sân vận động có mái che hoặc trong điều kiện thời tiết mát mẻ.

Khi được hỏi liệu FIFA có dữ liệu chứng minh khoảng nghỉ này giúp cải thiện thể lực cầu thủ và chất lượng trận đấu hay không, Wenger trả lời ngắn gọn: "Không."

Cựu HLV Arsenal cho biết FIFA sẽ xem xét phản ứng từ người hâm mộ trước khi đưa ra quyết định.

"Đôi khi người hâm mộ không thích điều đó và sau World Cup, chúng tôi sẽ phải phân tích xem tác động của quy định này là gì. Theo quan sát của tôi, nó dường như không làm thay đổi kết quả các trận đấu. Nhưng chúng tôi tồn tại để phục vụ những người theo dõi bóng đá và sẽ đưa ra kết luận sau khi giải đấu kết thúc", ông Wenger nói.

FIFA hài lòng với quy định chống câu giờ

Trong khi còn bỏ ngỏ tương lai của quy định nghỉ uống nước, ông Wenger khẳng định FIFA đánh giá rất tích cực một thay đổi khác được áp dụng tại World Cup 2026.

Theo quy định mới, cầu thủ nếu yêu cầu nhân viên y tế vào sân điều trị sẽ phải rời sân trong một phút trước khi được phép thi đấu trở lại. FIFA cho biết số lần can thiệp y tế trung bình đã giảm từ 2,3 lần/trận tại World Cup 2022 xuống còn 1,6 lần/trận ở giải năm nay.

"Có một yếu tố không thể đo lường bằng số liệu, đó là cảm giác khó chịu khi người xem chứng kiến một cầu thủ nằm sân dù thực tế không hề chấn thương. Tôi đã hỏi rất nhiều người về tác động của quy định này và gần như tất cả đều phản hồi tích cực", ông Wenger cho biết.

HLV trưởng Na Uy Stale Solbakken chỉ đạo các cầu thủ trong thời gian nghỉ uống nước ở trận tứ kết World Cup gặp Anh.

Nghỉ uống nước vẫn gây tranh cãi

Trái với quy định chống câu giờ, khoảng nghỉ uống nước bắt buộc tiếp tục tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Ông Wenger thừa nhận phản ứng của người hâm mộ không tích cực ở nhiều trận đấu, đặc biệt là những cuộc so tài diễn ra trên các sân có mái che.

"Ngay từ đầu giải đấu, chúng tôi đã quyết định áp dụng đồng loạt cho tất cả các trận. Xét dưới góc độ y học, quy định này là cần thiết trong nhiều trận đấu. Chúng tôi vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng, nhưng tôi hứa sẽ có câu trả lời sau World Cup", ông nói.

Trước World Cup 2026, quyền cho cầu thủ nghỉ uống nước thuộc về trọng tài và chỉ được áp dụng khi điều kiện thời tiết quá nóng. Thời gian nghỉ khi đó cũng chỉ khoảng 90 giây.

Tại giải năm nay, FIFA quy định bắt buộc tất cả các trận đấu đều có hai lần nghỉ, mỗi lần kéo dài ba phút, bất kể điều kiện thời tiết.

Điều này khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Chẳng hạn, trận Ai Cập gặp Iran ở vòng bảng diễn ra tại Seattle trong điều kiện nhiệt độ chỉ khoảng 16 độ C, nhưng hai đội vẫn phải nghỉ uống nước giữa mỗi hiệp.

"Nếu tối nay họ vẫn cho nghỉ uống nước thì sẽ rất buồn cười, vì thời tiết thực sự rất lạnh", cổ động viên Ai Cập Roger Antoine nói với tờ Al Jazeera trước trận đấu.

Người hâm mộ nghi ngờ mục đích thương mại

Một trong những nghi vấn lớn nhất xoay quanh quy định mới là FIFA tạo thêm thời lượng quảng cáo cho các đài truyền hình, đưa bóng đá tiến gần hơn mô hình thể thao Mỹ với nhiều khoảng nghỉ thương mại.

Trong trận khai mạc giữa Mỹ và Paraguay tại Los Angeles, một nhân viên điều phối sân thậm chí gọi trận đấu là có "bốn hiệp" vì xuất hiện hai khoảng nghỉ uống nước.

Ngoài yếu tố thương mại, nhiều ý kiến cho rằng quy định này còn làm thay đổi cục diện chuyên môn. Khoảng nghỉ giữa hiệp tạo điều kiện để đội bóng đang lép vế điều chỉnh chiến thuật, lấy lại tinh thần và cắt đứt đà hưng phấn của đối phương.

Đã có không ít trận đấu xuất hiện bàn thắng ngay sau khi bóng lăn trở lại từ khoảng nghỉ. "Chỉ cần nhìn vào các con số là có thể thấy đà trận đấu bị đảo ngược sau các lần nghỉ uống nước. Đó đơn giản không phải là cách bóng đá đã được chơi trong gần 200 năm qua", cổ động viên Cesar Espino chia sẻ.