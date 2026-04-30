Quốc Việt U23 Việt Nam khoe bạn gái xinh đẹp, Đình Bắc, Trung Kiên lập tức có phản ứng

Mới đây, trên trang TikTok cá nhân, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã đăng tải khoảnh khắc chụp cùng bạn gái kèm dòng trạng thái đầy lãng mạn. Ngay lập tức, dàn tuyển thủ U23 Việt Nam đã có màn trêu đùa dưới bài đăng.

Thủ môn Trần Trung Kiên, bình luận đầy tính "cà khịa": "Che mặt auto đẹp gái" . Câu đùa với phong cách dùng nón che kín mặt của bạn gái nam cầu thủ, thu hút hàng ngàn lượt tương tác vì sự hài hước. Trung Kiên và Hồng Nghi - bạn gái Quốc Việt đã có sự quen biết từ trước nên thoải mái bình luận qua lại. Trong khi đó, tiền đạo Đình Bắc cũng vào góp vui bằng một câu cảm thán đầy ngắn gọn nhưng ẩn ý: "Ú uồi" , cho thấy sự hào hứng trước động thái công khai của người bạn đồng trang lứa.

Quốc Việt khoe ảnh với bạn gái

Hội bạn thân vào bình luận ảnh của Quốc Việt

"Nửa kia" của tiền đạo sinh năm 2003 là Chu Hồng Nghi, cũng sinh năm 2003. Cặp đôi đã có khoảng thời gian gắn bó bền bỉ suốt 5 năm, từ khi Quốc Việt còn là một cầu thủ tiềm năng tại các giải trẻ. Hồng Nghi sở hữu gương mặt khả ái và vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ không thua kém các hot girl nổi tiếng. Cô hiện đang thành công với việc kinh doanh online trong lĩnh vực làm đẹp. Dù Quốc Việt khá kín tiếng trên trang cá nhân, Hồng Nghi ngoài đời lại rất sành điệu và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường xinh đẹp, nhận được sự ngưỡng mộ lớn từ cộng đồng mạng.

Quốc Việt và bạn gái

Chu Hồng Nghi - bạn gái Quốc Việt

Nguyễn Quốc Việt được mệnh danh là "Vua giải trẻ" của bóng đá Việt Nam với một bảng thành tích cá nhân cực kỳ đồ sộ: Anh là cầu thủ duy nhất tính đến hiện tại giành danh hiệu Vua phá lưới ở hầu hết các cấp độ giải trẻ quốc gia, bao gồm U17, U19 (nhiều mùa liên tiếp) và U21. Quốc Việt là nhân tố chủ chốt trong đội hình U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2 năm liên tiếp (2022, 2023) và mới nhất là bàn thắng quan trọng vào lưới U23 Hàn Quốc tại giải U23 Châu Á. Anh cũng vừa cùng đội tuyển U22 giành Huy chương Vàng SEA Games 33 (năm 2025). Quốc Việt trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, hiện đang thi đấu cho CLB Ninh Bình tại V.League.