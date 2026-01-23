Đêm 23/1, ĐT U23 Việt Nam ra sân trong trận đấu tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc vào lúc 22h. Phút 30 của hiệp 1, U23 Việt Nam có bàn thắng mở tỉ số từ pha kiến tạo của Đình Bắc cho Quốc Việt tung cú sút xé lưới đối thủ. Trong khoảnh khắc U23 Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt, tiền đạo Quốc Việt đã tạo nên một hình ảnh khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.

Sau khi lập công, Quốc Việt thả tim cho khán giả rồi bình tĩnh giơ 4 ngón tay rồi dùng tay còn lại chỉ thẳng vào con số ấy. Một chi tiết nhỏ, nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn: số 4 - số áo của Hiểu Minh.

Quốc Việt giơ 4 ngón tay - số áo của Hiểu Minh như lời động viên người đồng đội đang chấn thương

Hiểu Minh - người đồng đội không thể góp mặt trên sân hôm nay - đã dính chấn thương nặng trong trận gặp U23 Trung Quốc trước đó. Chấn thương khiến anh buộc phải ngồi ngoài ở trận đấu quan trọng này, chỉ có thể theo dõi các đồng đội thi đấu từ khán đài. Và đúng lúc Quốc Việt giơ cao 4 ngón tay, camera truyền hình đã bắt trọn khoảnh khắc Hiểu Minh trên khán đài, lặng lẽ dõi theo sân cỏ với ánh mắt đầy cảm xúc.

Không cần lời nói, không cần cử chỉ phô trương, màn ăn mừng ấy như một thông điệp rõ ràng:"Bàn thắng này là dành cho cậu."

Giữa áp lực thành tích, giữa một giải đấu khắc nghiệt, hình ảnh Quốc Việt nhớ đến người đồng đội đang đau đớn vì chấn thương cho thấy tinh thần gắn kết đặc biệt của U23 Việt Nam. Họ không chỉ đá bóng vì màu cờ sắc áo, mà còn vì nhau v ì những người không may mắn có mặt trên sân.

Một bàn thắng có thể được ghi vào bảng tỷ số. Nhưng tình đồng đội, thì được ghi thẳng vào trái tim người hâm mộ.