"Quốc bảo đại Hàn" Son Heung-min bị lừa tình - tống tiền, kết quả điều tra sau 5 tháng ra sao?

Tháng 5/2025, làng thể thao Hàn Quốc rúng động khi loạt tin "Son Heung-min bị bạn gái cũ tống tiền" nổ ra. Người phụ nữ họ A - một người mẫu tự do - khai từng có thai với Son nhưng "không chắc đứa bé là con ai". Dispatch khi đó còn tiết lộ loạt tin nhắn, bằng chứng về việc Son chuyển 300 triệu won cho cô này sau khi A quyết định phá thai.

Tưởng như mọi chuyện khép lại, nhưng vài tháng sau, một người đàn ông khác - được cho là bạn trai mới của A - phát hiện thỏa thuận giữa cô và Son, rồi quay sang đòi thêm tiền. Khi Son từ chối, cả hai bị tố tống tiền anh với tổng số tiền hơn 70 triệu won.

Vụ Son Heung-min tố bạn gái cũ lừa tình - tống tiền gây xôn xao dư luận Hàn Quốc suốt một thời gian

Phía Son nhanh chóng nộp đơn tố cáo lên cảnh sát quận Gangnam, khẳng định anh là "nạn nhân rõ ràng của vụ tống tiền". Đến nay, sau gần 5 tháng điều tra, cảnh sát và viện kiểm sát Hàn Quốc vẫn đang điều tra vụ việc. Tính đến hiện tại, Son Heung-min vẫn chưa bị buộc tội nào liên quan đến vụ bê bối và được cơ quan điều tra xác định là nạn nhân tiềm năng trong đường dây tống tiền. Hai nghi phạm, bao gồm người phụ nữ từng có quan hệ tình cảm với anh và một đồng phạm nam, đã bị bắt giữ và truy tố nhưng chưa có phán quyết cuối cùng từ phía tòa án.

Vụ án hiện vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng, với nhiều tình tiết và chứng cứ chưa được công bố. Các chuyên gia pháp lý nhận định, sẽ cần thêm thời gian để xác định mức độ liên quan thực tế của Son cũng như ảnh hưởng dài hạn của bê bối này đến hình ảnh và sự nghiệp của anh.

Dù vậy, trên thực tế, Son vẫn thi đấu bình thường, tiếp tục ra sân trong màu áo CLB và tuyển quốc gia. Không có động thái kỷ luật hay đình chỉ nào được đưa ra từ phía ban huấn luyện hoặc liên đoàn, cho thấy cả Tottenham lẫn đội tuyển Hàn Quốc vẫn giữ lập trường tin tưởng vào đội trưởng của mình.

Sự nghiệp Son Heung-min: Khép lại một chương, mở ra chương mới

Giữa tâm bão đời tư, Son vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Anh tiếp tục thi đấu trọn mùa giải cuối cùng cho Tottenham Hotspur, khép lại hành trình hơn 10 năm gắn bó bằng chức vô địch Europa League lịch sử.

Rời Tottenham, Son Heung Min gia nhập Los Angeles FC (LAFC) vào tháng 8/2025 (Ảnh: Getty)

Tháng 8/2025, Son chính thức rời Tottenham để đầu quân cho Los Angeles FC (Mỹ) - bản hợp đồng trị giá hơn 20 triệu bảng Anh. Trong buổi họp báo chia tay, anh chỉ nói ngắn gọn: "Tôi cần một khởi đầu mới. Cảm ơn vì tất cả".

Bất chấp lùm xùm, công chúng Hàn Quốc vẫn đứng về phía Son. Nhiều người khen anh "xử lý khôn ngoan, điềm tĩnh và trong sạch". Hiện Son đã có màn ra mắt ấn tượng tại LAFC, ghi bàn ngay trong trận đầu tiên và tiếp tục giữ phong thái khiêm tốn vốn có.

Sau tất cả, "siêu sao châu Á" vẫn chọn cách đáp trả bão tố bằng một nụ cười nhẹ và phong độ trên sân cỏ - như cách anh đã làm suốt cả sự nghiệp.



